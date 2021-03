La presentadora del programa mañanero “Hoy día” (Telemundo), Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, anunció esta mañana que espera su primer hijo junto a su esposo, el empresario Gerardo López.

Himonidis no pudo aguantar el llanto tras dar a conocer la noticia a través de un vídeo que preparó en complicidad con su amiga y compañera, la querendona boricua Adamari López.

“Gerardo y yo estamos muy felices de anunciarles que nos vamos a convertir en papás. Es mi primer embarazo y estoy muy feliz de poderlo compartir con mis compañeros de ‘Hoy Día’ y con toda la familia que nos está viendo desde casa”, manifestó la animadora.

La también periodista y modelo reiteró que anhelaba mucho convertirse en madre: “Es algo que anhelé por tanto tiempo, me siento en un momento muy especial de mi vida. Si Dios quiso que me esperara hasta ahora para ser mamá es porque es el momento adecuado, así que yo trataré de ser la mejor”, aseguró.

Asimismo, en entrevista exclusiva con la revista People En Español, la presentadora de Telemundo confesó que recurrió a un tratamiento de fertilización in vitro para quedar embarazada.

“Tengo la gran fortuna que fue mi primer tratamiento, mi primera aplicación y pegó. He sido muy afortunada porque muchas mujeres lo intentan y no pueden, y Dios me dio la oportunidad de ser mamá y eso me tiene muy feliz y muy agradecida”.

La mexicana tiene 14 semanas de embarazo y describió el proceso como una montaña rusa.