Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried estarán entre los presentadores de los Globos de Oro el domingo.

La gala anunció su primer grupo de presentadores el miércoles. Otros que subirán al escenario serán Julia Garner, George Lopez y Justin Hartley.

Yeoh regresa a los Globos un año después de ganar el premio a la mejor actriz en una película dramática por “Everything Everywhere All at Once”, lo que la llevó a pronunciar un conmovedor discurso de aceptación (y a una amenaza medio seria de golpear al pianista que comenzó a interrumpirla).

El anuncio del miércoles es el más reciente indicador de que es probable que las grandes estrellas regresen a la premiación que continúa intentando recuperar su terreno después de varios años empañada por escándalos. La gala es conocida por ser una celebración borracha del cine y la televisión y como una parada obligada de la temporada de premios. Los escándalos los han reconfigurado y los llevaron a una nueva televisora para su transmisión en vivo el 7 de enero. A pesar de todo esto persiste una pregunta clave: ¿los espectadores sintonizarán los premios?

A continuación, algunos puntos clave de la 81ª edición de los Globos de Oro.

¿Dónde puede ver la transmisión de los Globos de Oro?

En Estados Unidos puedes sintonizar la ceremonia transmitida en vivo desde el Hotel Beverly Hilton, a partir de las 8:00 p.m. de Nueva York (0100 GMT). En la costa oeste se transmitirán desde las 5:00 p.m.

El programa de tres horas podría tener un buen comienzo de sintonía ya que CBS transmitirá un juego de la NFL justo antes de los Globos.

CBS también los tendrá disponibles en su aplicación y en vivo por Paramount+, pero solo para los suscriptores con el complemento de Showtime. De lo contrario, la premiación estará disponible en la plataforma de streaming a partir del lunes.

¿Qué hay de nuevo en los Globos de Oro?

La 81ª edición de los Globos de Oro es la primera gala prominente de la temporada de premios, con un nuevo hogar en CBS. Y si bien para el público puede parecer similar en la superficie, han pasado años tumultuosos tras bambalinas luego de un reportaje explosivo de The Los Angeles Times. El artículo de 2021 descubrió que, en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que otorgaba los premios, no había ningún integrante negro.

Las estrellas y los estudios boicotearon los Globos y, como resultado, NBC se negó a transmitirlos en 2022. Después de que la asociación agregara periodistas de color a sus filas e instituyera otras reformas para abordar preocupaciones éticas, la ceremonia regresó en enero de 2023 en un acuerdo de prueba de un año con NBC, que la cadena no optó por renovar.

En junio, el multimillonario Todd Boehly obtuvo la aprobación para disolver la HFPA y reinventar los Globos de Oro como una organización con fines de lucro. Sus activos fueron adquiridos por Eldridge Industries de Boehly, junto con Dick Clark Productions, un grupo propiedad de Penske Media cuyos activos también incluyen Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, Rolling Stone y Billboard.

La gala agregó además un nuevo premio para comedia, con Chris Rock, Amy Schumer y el ex anfitrión de los Globos Ricky Gervais entre los nominados.

¿Quién será el maestro de ceremonias?

El comediante Jo Koy, que protagonizó varios especiales de Netflix y la película de comedia “Easter Sunday”, será el anfitrión de los Globos.

Los organizadores citaron su “energía contagiosa y su humor identificable” al anunciar que Koy encabezaría el evento.

Ser anfitrión de los Globos normalmente requiere ofrecer una mezcla de humor mordaz al público compuesto por estrellas de cine y televisión, y al mismo tiempo evitar que la ceremonia se vuelva demasiado desordenada.

Los anfitriones anteriores incluyen a Gervais, cuyos chistes eran particularmente cáusticos, el dúo de Tina Fey y Amy Poehler y el año pasado a Jerrod Carmichael.

¿Qué pasará con la transmisión regular del programa “60 Minutes”?

Los Globos de Oro y las celebraciones de Nochevieja interrumpirán por dos semanas la transmisión regular de “60 Minutes”.

CBS presentó “New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash” el domingo y dijo que “60 Minutes” se reanudará el 14 de enero.

Estos son los algunos de los nominados a los Globos de Oro

“Barbie” es la principal nominada este año, seguida de cerca por “Oppenheimer”.

Las películas reflejan un aspecto único de los Globos: dividen a los principales ganadores en categorías de drama y comedia. Con “Barbie” de Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan a la cabeza, le dan al espectáculo la oportunidad de capitalizar la locura por el Barbenheimer que impulsó los cines en 2023.

Los filmes nominados a mejor película dramática incluyen “Oppenheimer”, “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, “Maestro” de Bradley Cooper, “Past Lives” de Celine Song, “Anatomie d’une chute” de Justine Triet y “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer.

En la categoría de mejor película musical o comedia, “Barbie” está acompañada por “Air” de Ben Affleck, “American Fiction” de Cord Jefferson, “The Holdovers” de Alexander Payne, “May December” de Todd Haynes y “Poor Things” de Yorgos Lanthimos.

“Succession” fue el programa de televisión con más nominaciones, con nueve, incluyendo algunas para sus astros Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, seguida por “The Bear” de Hulu.

¿Por qué la premiación es famosa?

Los Globos de Oro habían sido por mucho tiempo una de las transmisiones de la temporada de premios de más alto perfil, solo superada por los Oscar.

Eran anunciados como una fiesta de primer nivel cuyos anfitriones a menudo adoptaban un tono más irreverente que sus homólogos de la Academia. Además, sólo honran las categorías cinematográficas más llamativas (película, director y actores entre ellas), lo que significa que no hay largos discursos de supervisores de efectos visuales o directores de cortometrajes poco conocidos.

Pero su órgano de votación era un pequeño grupo, de alrededor de 87 miembros, que ejercían una influencia increíble en la industria y a menudo aceptaban lujosos obsequios y viajes de estudios y publicistas ansiosos por conseguir favores y ganar votos.

Algunos años, la HFPA fue ridiculizada por nominar películas con críticas malas, pero con talentos de renombre, con la esperanza de llevarlos a la gala; la más controversial fue “The Tourist”, con Angelina Jolie y Johnny Depp. En la última década sus nominaciones han coincidido con mayor frecuencia con los Oscar. También tienen categorías de televisión.

Antes de su crisis de diversidad y relaciones públicas, nadie en la industria se ofendía mucho por quién votaba los premios. Se habían convertido en una parte importante del ecosistema de galardones de Hollywood, una plataforma para los aspirantes al Oscar y, hasta hace poco, era un atractivo confiable para los índices de audiencia. En 2019 todavía atrajeron a casi 19 millones de espectadores. En 2023, la transmisión realizada un martes por la noche por NBC tuvo la audiencia más pequeña hasta la fecha para una transmisión tradicional, con 6.3 millones de espectadores.

¿Qué personas votan para elegir a los ganadores?

El grupo que nomina y vota en los premios está conformado ahora por un conjunto más diverso con más de 300 integrantes de todo el mundo.