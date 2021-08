La reportera de “Noticentro” de Wapa Televisión, Sylvia Verónica Camacho está de luto ante la partida física de su abuela, a quien llamaba “mami Cuca” por su estrecho vínculo maternal.

La periodista ancla de los fines de semana de Wapa Televisión, informó hoy la muerte de su abuela en sus redes sociales mediante un emotivo mensaje, junto a una foto. Su abuela padecía de la condición de Alzheimer y aunque no era figura pública, Camacho solía compartir algunos de sus encuentros en las redes sociales.

“Quedé muy lejos de ser la nieta perfecta. Siempre sentí que le debía tanto, que hice todo lo posible para que tuviera lo que merecía. A Cuca se le olvidaba que yo era su nieta (su única nieta) me crió como la hija menor. Me dio todo, los viajes a Disney, me hacía los uniformes de la escuela, confeccionaba mis bizcochos de cumpleaños, me dio la firma para mi primer carro, me obligó a ser alto honor y entrar a la UPR (tenía que ser la UIPI)”, expresó Camacho.

Para la comunicadora, su abuela fue su soporte y rol maternal ante la ausencia de su madre, según narró en el mensaje.

“Siempre trabajó, fue profesional, la que más ganaba, fuerte y malcría, en fin la Matriarca. La vida y sus caminos nos llevó a convertimos en sobrevivientes de las acciones de nuestros seres queridos. La vi sufrir y levantarse, perdonar a sus 2 hijos, resignarse y hasta despedirlos del plano terrenal… Mi mamá y mi tío murieron en circunstancias tristes y trágicas y Cuca aún con su alzheimer siempre estuvo presente dando la batalla. No fui la nieta perfecta, solo aspiré a darle lo que sus hijos le debían y devolverle lo que hizo por mi. Hasta siempre, mami Cuca”, añadió la reportera.