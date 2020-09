View this post on Instagram

Guerreros! En este día del actor estoy contenta de compartirles que este próximo 4 de septiembre, @masalladelaherenciaoficial llega a todo Estados Unidos y Puerto Rico por @streampantaya con un mensaje demasiado importante en estos tiempos ,donde todos tenemos que cuidarnos , empezando por respetar nuestro planeta y a cada ser vivo . Gracias por acompañarme en mis proyectos y en esta carrera llena de retos ,que sin duda ustedes son la recompensa más bonita 🙌🏼🙏🏻❤️