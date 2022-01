La actriz y cantante colombiana Danna García, protagonista de la telenovela de habla hispana “Pasión de Gavilanes” causó preocupación e intranquilidad entre sus seguidores en las redes sociales tras dar a conocer el pasado fin de semana que había estado en contacto con una persona contagiada con COVID-19 durante las grabaciones de la segunda temporada que se transmitirá por Telemundo.

“Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de COVID-19. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que esta pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente”, escribió la intérprete en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, según reseñan medios como la revista estadounidense People en Español, García eliminó el tuit poco tiempo después de su publicación.

Para calmar la impaciencia de sus fanáticos, la estrella de historias como “Bella calamidades” y “Un gancho al corazón” se conectó ayer domingo a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para aclarar cualquier duda que haya podido surgir respecto a su salud.

“Me mandaron mensajes lindos que están preocupados por mí, yo estoy bien”, comenzó García. “No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones”, añadió en la red social donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

La intérprete de “Norma Elizondo Acevedo de Escandón” detalló que varios compañeros también fueron aislados como medida de prevención. El equipo de “Pasión de Gavilanes 2″, apuntó, está compuesto de más de 360 personas y puntualizó que el “lógico” que “eventualmente” ocurran estas situaciones.

“No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando”, subrayó la actriz.

El regreso de “Pasión de Gavilanes” a la pantalla pequeña se confirmó el 12 de mayo del año pasado durante el “up-front” anual de Telemundo. Las grabaciones iniciaron el 18 de octubre de ese mismo año y se prevé que el estreno sea el próximo mes de febrero.