El presentador de Exatlón Estados Unidos, Erasmo Provenza, anunció anoche a través de las redes sociales, que había dado positivo a una prueba del COVID-19. Razón por la cuál anunció que había llegado a un acuerdo con Telemundo para dejar el programa mientras se recupera del virus. Eso sí, dejó claro que tan pronto esté bien, regresará a la animación del programa de entretenimiento.

“Abrazo enorme a toda la familia de Exatlón Estados Unidos y Telemundo, quiero aprovechar la oportunidad para comentarles a todos que di positivo por COVID-19. La buena noticia dentro de todo, es que soy 100 por ciento asintomático”, indicó Provenza, quien se encontraba grabando la cuarta temporada del programa en la República Dominicana. “Es por esa razón que no me van a ver en el ‘show’ por los próximos días. Conjuntamente con Telemundo llegamos a la conclusión de que debo alejarme del ‘show’. Es una decisión coherente y responsable por todo lo que está ocurriendo con esta enfermedad”.

El presentador venezolano quiso eliminar cualquier duda a sus fanáticos de su regreso al programa. “Pero quiero dejarles saber que una vez me recupere, voy a volver a Las Arenas. No es un adiós, es simplemente un hasta luego. Por mí va a estar Frederik Oldenburg, un profesional espectacular, que sé que lo va a dejar todo en Las Arenas. Espero que lo apoyen de la misma forma que me han apoyado a mi durante estas cuatro temporadas, y sepan que una vez me recupere del COVID-19 voy a volver a Las Arenas. Gracias por el apoyo familia. Todo está bien y espero que sigan apoyando Exatlón Estados Unidos”, concluyó.

Tal y como mencionó Provenza, será sustituido temporeramente por el periodista deportivo Frederik Oldenburg.

La cuenta de Twitter de Exatlón Estados Unidos le envió un mensaje de apoyo al animador con el mensaje: “Tu familia #ExatlonEEUU te desea una pronta recuperación para que pronto estés de regreso en las arenas La salud y el bienestar de nuestros talentos, crew y empleados es nuestra mayor prioridad”.