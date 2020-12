El nuevo especial musical del Banco Popular “Somos música” apelará a los sentimientos que todos hemos experimentado en medio de la pandemia del COVID-19.

Este año, el especial de Navidad que se transmitirá el domingo, 6 de diciembre, a las 8:00 p.m. por los principales canales de Puerto Rico y por Internet a través de Somosmúsica.com narrará la montaña rusa de emociones e historias provocadas por la pandemia en voz de los artistas Ednita Nazario, Natalia Jiménez, Tommy Torres, Pedro Capó, Ozuna, Kany García, Myke Towers, Pirulo y Didi Romero, entre otros.

“El especial es muy emotivo y de muchos sentimientos, pero desde una perspectiva y forma positiva a nivel musical y de las historias”, afirmó Ángel Traverso, director de la producción, a lo que Luis Amed Irizarry, quien estuvo a cargo de la parte musical, asintió.

Ambos participaron esta tarde de una mesa redonda con los medios de comunicación, junto al cantante Pirulo, Ignacio Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Teruca Rullán, primera vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Popular, y el productor Euskady Burgos, de la casa productora Cinetrix.

“Somos música” pretende presentar las historias y vivencias de los artistas, enlazadas en el arte musical que en estos tiempos se convierte en alimento para el alma y alegría para la sociedad que aún enfrenta el virus que ha matado a miles de personas en el mundo.

“Siempre me pongo muy contento de participar en el (especial) del banco ya que es algo que siempre esperamos. Este es mi cuarto año participando. Tres de ellos en unas luchas que lo hace más especial como fue cuando estuvimos en Cuba, cuando el huracán María y ahora este momento. Le he metido más sentimiento de lo que le pongo usualmente. Me lo he vivido y me lo he disfrutado. Este (especial) ha botado la bola en cómo la estamos pasando todos sean artistas o no. Este año nos ha marcado muy fuerte y nos sigue enseñando cosas y ser parte del especial es de las cosas más lindas que me han pasado”, aseguró el cantante Pirulo, quien se integró al proyecto con dos intervenciones musicales.

Pirulo interpretará un éxito del inolvidable Frankie Ruiz junto al exponente urbano Myke Towers y Didi Romero. En el disco, además, incluirá el tema de su autoría “Esperanza borincana”, que según describió es del género “criollo urbano”.

Álvarez, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, precisó que en un principio y tras los primeros meses de la pandemia en medio de la cuarentena decretada por el gobierno dudaron en hacer el especial que se ha realizado por 28 años consecutivos. No obstante, indicó que motivados por “el año difícil para Puerto Rico, comenzando con los terremotos, que fueron seguidos por el COVID-19” entendieron que era vital hacerlo como un “regalo para el pueblo”.

Rullán explicó que la filmación de la producción se hizo en tres semanas en octubre, gracias al protocolo riguroso y de salud implementado por el productor Burgos. Durante el rodaje, se trabajó en forma de burbujas en los sets de grabación por lo que el personal era limitado por zonas.

La producción contó con un estricto protocolo de filmación para evitar contagios por COVID-19 liderados por un departamento llamado Health and Safety, el cual incluía a la epidemióloga Melissa Marzán, doctores y personas para mantenimiento e higienización.

La filmación en el exterior se realizó en México, Rusia e India, bajo la dirección de Luis Gerard. El guion fue de Jorge González y Luis Gerard. El diseño de la carátula estuvo a cargo de la diseñadora Katia Gil, mientras que la fotografía fue de Félix Rivera Negrón.

En cuanto a la parte musical, Irizarry, añadió que este año todo se alineó a la perfección a la hora de convocar a los artistas ya que todos estuvieron disponibles ante la paralización del sector musical. No había agendas ocupadas.

Entre las canciones que se presentan en el especial están: “Buscando a América”, “Madre Tierra”, “Respirar”, “Ojalá que llueva café”, “Aprenderemos”, “Me olvidé de vivir”, “Las flores”, “Agua”, “Mi libertad”, “Gracias por pensar en mí” y “Volveremos a brindar” que forma parte de los créditos y es interpretada por su autora Lucía Gil.

El nuevo especial es dedicado a salubristas, personal de primera línea, policías, conserjes y, cajeros, entre otros.

Como en años anteriores, parte de los fondos recaudados serán a beneficio de la Fundación Banco Popular, quien a su vez los destina a escuelas y entidades con programas musicales.