En un ambiente de fiesta y alegría se dio el regreso presencial de Dagmar Rivera al Estudio 3 de Telemundo donde se produce el programa vespertino “Día a día”, que se transmite de lunes a viernes, a la 1:00 p.m. Tanto sus compañeros que la acompañan delante de las cámaras, capitaneados por Raymond Arrieta y Gil Marie López, como los técnicos y personal de producción del canal, se mostraban visiblemente contentos y emocionados con la presencia de la artista.

“Tengo tantas emociones mezcladas, entre alegría y nervios de volver a ver a mis compañeros, a los técnicos, a todos, pero estoy lista y preparada. Hice mi asignación, vi el libreto y lo estudié, así que espero no despistarme, porque todos saben que soy bien despistada”, indicó Dagmar con su característica sonrisa. “Para estar aquí lo que me requería el doctor Cabanillas era que tuviera las vacunas contra el COVID-19 y, una vez las tuviera, me hiciera unos laboratorios para ver si tenía activados los anticuerpos para el COVID. Le envié los laboratorios y así él me dio el permiso para venir a trabajar con todas las precauciones necesarias”.

Todo el elenco del programa "Día a día" recibió con mucha alegría a Dagmar Rivera. De izquierda a derecha, Noelian Ortiz, Raymond Arrieta, Dagmar, Gil Marie López, Carlitos Ramírez y Nelson del Valle.

Minutos antes de comenzar la transmisión, tanto los técnicos y el talento del programa fueron acercándose a Dagmar, poco a poco, para saludarla y expresarle su alegría por su regreso. “Llevamos un año en esto. Me da mucha alegría que esté aquí y pueda seguir haciendo lo que tanto ama. Dagmar es mi ‘partner’. Empezamos en esta aventura hace más de 12 años y estaba loco porque regresara al estudio. Estoy muy contento por ella”, comentó un enérgico Arrieta, animador principal de ‘Día a día’, quien descató a Dagmar como el “corazón y la raíz del programa”. “El pueblo la quiere mucho. A veces a mí se me olvidan las palabras y ella me ayuda, ya que tiene un don de palabra muy bonito. Hacía demasiada falta aquí en este programa”.

Segundos antes de ir al aire y de que Dagmar se retirara tras bastidores para ser presentada al público, tanto Arrieta, como López y Dagmar, unieron sus puños en señal de apoyo y solidaridad. Fue la propia López quien se mostró emocionada y contenta por el regreso de quien llama “la reina de ‘Día a día’”. “Aunque a ella no le gusta que lo diga, pero es la reina del programa. Ella siempre dice que todos aquí tenemos la misma importancia, pero realmente, ella sí es la reina de ’Día a Día’, es alguien que es una pieza fundamental en nuestro programa”, recalcó López, quien también quizo dejar claro que Dagmar le ha enseñado muchísimo desde que trabajan juntas. “Yo he aprendido tantas cosas bonitas de ella, que era necesario que regresara aquí, porque la dinámica que todos tenemos, esa confianza, esa amistad, lo mismo que las personas ven en casita, es lo mismo que nosotros tenemos acá como equipo y como familia”.

En su primera intervención en el programa, la animadora fue recibida en el set por todo el equipo de animadores, incluyendo también a Nelson del Valle, Carlitos Ramírez y la chef Noelian Ortiz. Luego de sus compañeros darle la bienvenida de manera oficial, con manos unidas y un fuerte grito, arrancó el programa. La química y la fluidez que hubo en el primer segmento dejó claro lo bien preparada que estaba Dagmar y que su ausencia de un año pasó desapercibida completamente.

Otro que se mostró muy emocionado por la vuelta de Dagmar fue Carlitos Ramírez, quien además de salir en cámara, también es el libretista del programa. “Estaba loco porque llegara, porque estar escribiéndole los libretos de comedia para que los hiciera en la casa, no es lo mismo”, expresó el guionista mientras reía a carcajadas. “Ella tenía que estar con nosotros, con su familia, que tanto la queremos y que tanto la adoramos. Estamos bien contentos y bien alegres por tenerla con nosotros de nuevo aquí en el programa. Dagmar le añade picardía, humor y, lo más importante, corazón. Dagmar es el pegamento que nos une a todos nosotros como familia. Todos la queremos y la respetamos. De verdad que es un honor para nosotros compartir con ella todos los días”.

La química y la fluidez que hubo en el primer segmento entre Raymond Arrieta, a la izquierda, Dagmar Rivera, al centro, y Gil Marie López, a la izquierda, dejó claro que la ausencia de un año no tuvo ningún efecto en el elenco.

Por otro lado, otra compañera que exhibió su alegría de ver a Dagmar en el estudio de grabación fue la chef Noelian Ortiz, quien destacó su don de gente y su afán por ayudar a todos los que forman parte del programa. “Me siento sumamente feliz y contenta, ya que estábamos locos porque ella llegara. Dagmar trae felicidad a este estudio”, mencionó Ortiz, quien participó del programa “MasterChef Latino”. “La experiencia que tiene Dagmar nos ayuda a todos a aprender. Los consejos que siempre nos da son muy buenos, ya que Dagmar es una persona muy sabia, pero sobre todo, tiene una gran trayectoria”.

Cada vez que terminaba algún segmento, Dagmar lucía feliz y satisfecha. Cuando se le acercaba algún compañero, la productora del programa o algún técnico, ella los miraba y le devolvía el gesto con una sonrisa y buenas palabras. “Estaba deseosa de que este momento llegara. Estuve mucho tiempo encerrada y, aunque había estado encerrada en otros momentos de mi vida por mi condición de salud, en esta ocasión no podía salir, así que fue una experiencia diferente”, explicó la animadora. “Gracias a Dios lo pude manejar, aunque se me hizo difícil, al igual que a todo el mundo. Me siento muy feliz de estar aquí y es un honor poder estar con mis compañeros”, concluyó.