El presentador Ferdinand Pérez es esquivo a la hora de realizar entrevistas. Sentarse en la silla de entrevistado le causa un poco de incomodidad, al reconocerse a sí mismo como una persona introvertida.

De entrada, cuesta creer que sea tímido cuando lleva 11 años cuestionando, confrontando y moderando el programa “Jugando Pelota Dura” en TeleOnce.

“Esto de las entrevistas no me gusta. Qué difícil es. Aunque la gente no lo crea soy introvertido. Soy bastante tímido para las entrevistas y no es porque tenga miedo, es que soy reservado”, soltó entre nervios y risas al sentarse frente a la cámara de El Nuevo Día.

Su década en la televisión le ha permitido fluir con soltura y tener el dominio que proyecta en el estudio de televisión de “Jugando Pelota Dura” a la hora de presentar las “dos caras de la moneda”, como nombra él, al formato de análisis y opiniones que aviva el debate en el espacio que se transmite en vivo de lunes a viernes en horario de 7:00 p.m. en el canal 11. Un debate que tiene repercusiones en las redes sociales donde suelen abundar las críticas sobre los invitados que van al programa a discutir o exponer sus puntos acerca de determinado tema.

Pérez, quien primero se le conoció en el mundo de la política como representante de la Cámara por el Partido Popular Democrático (PPD) y luego al aspirar a la alcaldía de San Juan como candidato del PPD, admitió que nunca imaginó entrar al mundo de la televisión y menos subsistir en un espacio “Prime Time”.

De hecho, el exlegislador confesó que dentro del PPD era “pésimo” en los roles de moderador y presentador en las actividades. Aunque lo hacía, no se sentía satisfecho con el trabajo que realizaba. Al menos así lo veía él.

“En la política hice de todo. Fui moderador, animando, en programas de radio, pero sentía que lo hacía fatal. Era pésimo. No me sentí cómodo conmigo y cuando me paraba en la tarima sentía que no le llegaba a la gente. Pero mira como son las cosas de la vida y las oportunidades”, narró el exlegislador que aseguró no volver al mundo de la política porque “ya me lo saqué del sistema” y como anfitrión televisivo y radial le ha ido mejor.

Llegar a la televisión nació de la idea de “reunirse con los amigos que trabajan en los medios para discutir ideas y temas relevantes del país” para darle vida al formato de “Jugando Pelota Dura”.

Ferdinand Perez, presentador del programa Jugando Pelota Dura. El exlegislador y excandidato a la alcaldía de San Juan asegura que no regresa al escenario político. vanessa.serra@gfrmedia.com (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

“Esas reuniones comenzaron a gustar y brincamos al canal de Ana G. Méndez donde estuvimos ocho años y nos fue espectacular. Nos sirvió de crecimiento. Lo que nunca pensamos es que un programa que los canales veían a las 10:00 p.m. o un sábado pudiera entrar en el horario “prime time”. Jaime Bauzá, Ramón Pineda y Héctor Martínez que estuvieron al frente de la institución nos dieron el ‘break’ y nos trajeron para acá donde hemos tenido un incremento en audiencia todos los meses”, sostuvo el presentador del programa que domina la audiencia en el renglón de 25 a 54 años.

Según Pérez, el éxito del programa estriba en “la regla de oro, que es la del respeto, que vamos a jugar duro, pero vamos a respetar al invitado”.

“Esa regla tomó fuerza y nos ha servido para llegar a dónde estamos. La gente sabe que este es un programa de respeto y la segunda clave del programa es tener las dos caras de la moneda y que esa contraparte tenga tiempo igual. Todos los invitados del programa deben ser de primer orden que aporten a la discusión del país. Traemos entre 30 a 40 invitados semanales lo que se hace muy difícil, porque conseguir personas distintas todas las semanas no es fácil y a veces la contraparte no desea ir. Tratamos siempre que estén todas las partes y eso nos ha permitido llegar a las salas de los hogares”, explicó el anfitrión y productor sobre el programa que también se transmite en radio.

En la actualidad Pérez presenta el programa junto a un grupo de panelistas conformados por los periodistas Álex Delgado, Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte y el licenciado Leo Aldridge. La licenciada Mayra López Mulero también tiene un segmento en el espacio.

Un debate fuera de control

Hacer un programa televisivo diario en directo es un reto constante y Pérez confesó que los desafíos se suman todos los días al tener que presentar panelistas e invitados que discutan la noticia de la actualidad. Su día empieza a las 6:00 a.m. a través de una conversación por chat entre los panelistas y el equipo de producción que van armando el programa vespertino así como la sugerencia de invitados. Pérez llega al canal 11 entre 5:00 a 6:00 p.m. y en muchas ocasiones cuando cree que todo está afinado, minutos antes rompe una noticia y deben armar nuevamente el programa. En ese sentido a última hora se producen cancelaciones de invitados y cambian todo el programa. La productora del espacio de TeleOnce es Krystal Laracuente, quien lidera parte de las decisiones en conjunto con Pérez, que también produce el programa.

“Lo que quiero es que el programa sea lo más actualizado posible con la noticia del día. Soy bien perfeccionista y me han dado duro algunos días. Lo más que me reta es llevarle a la gente algo que valoren. Hay tantos problemas en Puerto Rico, y que lo que reciba la gente sea de extrema calidad y la gente pueda confiar”, mencionó Pérez, que a su vez detalló que el programa tomó un impulso ascendente justo en el Verano del 19 en medio del pedido de renuncia al entonces gobernador Ricardo Rosselló, en su histórica dimisión.

La creación del “Task Force” médico compuesto por diversos profesionales de la salud y científicos durante el inicio de la pandemia de COVID-19 fue un acierto para el programa. Pérez aseguró que ha sido el mayor logro al ser una herramienta de información directa.

Precisamente uno de los programas más cuestionados y que recibió fuertes críticas fue la participación de un grupo de personas que están en contra de las vacunas de COVID-19 en el espacio junto a los profesionales de la salud. El programa pudo haber sido un debate serio científico, pero culminó en una falta de respeto a la doctora Antonia Novello Coello cuando una de las panelistas antivacunas le cuestionó estar inhabiltada para ocupar cargos públicos por un caso del año 2009, que nada tiene que ver con la crisis de salud.

Esa situación provocó las primeras dos protestas contra el programa y su anfitrión frente al canal 11 por el tema de las vacunas de COVID-19 en la isla.

“Siempre que se comete algún error o no sale como la producción pensaba reflexionamos sobre el asunto. Ese programa todo los recuerdan por lo sucedido. Nosotros nunca pensamos que al aire o fuera del aire se fuera a formar ese debate que se formó. La agresividad que se vio… jamás pensé que me fueran a hacer un piquete. Me han hecho dos, ambos relacionados a las personas antivacunas. Eso provoca que reflexionemos y aceptemos que se nos fue la mano aquí. Igual cuando no hemos sido justos con el análisis que hemos hecho con una persona al otro día tratamos de remediar el asunto y ser justo.

Pérez adelantó que ante el auge de los casos de corrupción integrarán un “Task Force” anticorrupción en las próximas semanas.

Un “fiebrú” de los autos

Desde hace más de una década Pérez es un apasionado de los autos. Es su pasatiempo y modo de vida. Logró como organizador y productor establecer el récord Guinness del desfile de automóviles antiguos en movimiento más grande del mundo. El evento que se celebró en el 2017 en Dorado reunió a 2,491 automóviles antiguos de más de 30 años, que circularon por un recorrido de 3.1 millas en continuo movimiento.

En la actualidad es el presentador y productor del programa “Locos con los autos” que se transmite los sábados a la 1:00 p.m. por TeleOnce.

Aparte de los autos el otro disfrute de Pérez es compartir con su familia.