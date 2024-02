Gregorio Pernía se retira de “La casa de los famosos 4”

“Fueron cuatro semanas de un proceso muy duro, arduo, aprendizaje muy grande donde tuve la paciencia y la tolerancia del ser humano. Pensaba que era otra cosa diferente. Gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como familia, no soy rencoroso. Me voy para el mejor lugar, a reencontrarme con mi mujer, mis hijos. Y eso que ustedes llaman seguidores y fans, no lo son para mí, ellos son parte de mi familia. Los quiero mucho y me los llevo en el corazón”, expresó Pernía antes de salir de la famosa casa de Telemundo.