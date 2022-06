En la psicología el modelado se define como un aprendizaje por observación y por imitación de la conducta. Es por ello que esa primera experiencia de aprendizaje proviene de los padres. Así que al ver a Alexis Julián Colón, el hijo del presentador de televisión Alex DJ en la pantalla chica, se asume que sigue los pasos de su padre, solo que el niño desea labrar su propio camino.

Alexis Julián es el hijo más pequeño del Alex Colón, animador de “Puerto Rico gana” de Telemundo. Su llegada al estudio del canal 2 sorprendió ante la simpatía, soltura y dulzura del niño de 11 años que acompaña algunos días a su padre en la animación.

“Quisiera tener mi propio programa de juego y ser negociante en alquileres de propiedades como papi”, soltó el pequeño animador frente al edificio de Telemundo.

Fue el menor quien le expresó a su padre que deseaba participar en el programa de juegos que cumplió tres años al aire. Tan pronto supo que su padre arrancaría un programa televisivo en el 2019 la petición fue directa a su progenitor.

“Fue idea mía. A mí siempre me ha gustado la televisión como a papá. Y en verdad, el primer día, papá no quería llevarme porque había un montón de cosas pasando y me explicó que era mejor la próxima semana. Fui la primera semana y me encantó. Ahora seguimos una vez a la semana por lo menos”, recordó el niño que previo a ‘Puerto Rico Gana’ no tenía experiencia frente a las cámaras. El niño no puede ir todos los días al programa porque asiste a la escuela.

La primera vez que Alexis Julián estuvo en la televisión hubo nervios, al contar con público en vivo en un estudio que imaginaba era más pequeño. Su mentor fue su padre y una vez comprendió cómo se trabaja en un estudio de televisión asimiló su labor con rapidez.

“Fue papi él que me decía mira esta cámara y ahora esta otra. Siempre he seguido sus instrucciones y me gusta que sea él quien me ayuda. Al principio me dio miedo, pero ya no”, afirmó el niño que también ha tenido otras participaciones televisivas en el programa “Día a Día” de Telemundo.

El estudiante de sexto grado agradece la confianza que le dio su padre para comenzar a desarrollarse en la televisión. Recuerda el día que su padre apareció por primera vez en la televisión y compara las emociones que él también ha experimentado.

“Papi estaba bien contento cuando salió en la televisión y yo me emocioné mucho porque papá lo estuvo intentando un montón y al fin lo consiguió. Yo poder estar con él es algo que me gusta mucho y me siento cómodo”, indicó el pequeño presentador que ha recibido buenas críticas de sus pares en la escuela, lo que le permite adquirir mayor confianza.

Para Alex DJ lo más importante es que su hijo se disfrute la experiencia y que mientras lo haga sea feliz. El presentador dijo que la llegada del niño a la televisión no fue por su capricho, sino que él vio que el nene tenía el talento.

“’ Siempre le he dicho que sea él, que sea real, que sea genuino, que se lo disfrute y que la pase bien. Que se ría y que la que él es real, que eso es lo que yo trato de proyectar de mi parte y eso es lo que yo le enseñó a mis hijos. Uno tiene que ser siempre genuino y real’, sostuvo el padre de dos; Alexandra y Alexis Julián.

Entre tanto, el pequeño presentador confía que se abran nuevas puertas en la televisión, incluso en el cine, ya que según dijo le encantaría actuar en el futuro.

“Me gusta mucho la actuación en películas, porque hay más acción que en la televisión y me encantaría ser actor. Tengo buena memoria porque los anuncios que he hecho me han quedado bien, así que debo tener buena memoria”, añadió el niño que ha hecho comerciales.

Por lo pronto seguirá participando en “Puerto Rico Gana” en el estudio de televisión y en la giras que el programa realiza en diferentes municipios de la isla.