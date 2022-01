El medallista olímpico Jaime Espinal aseguró que su fortaleza para ganar la sexta temporada de la competencia “Exatlón Estados Unidos” que transmite Telemundo será su fuerza.

Espinal comenzó hoy, martes, 11 de enero la competencia al integrarse al equipo de los “Famosos”, quienes se distinguen por el color rojo. Su participación en la competencia se la dedica a su hija Joy.

El luchador olímpico, que trajo una medalla de plata a Puerto Rico con su participación en las Olimpiadas en Londres en el 2012, sostuvo que su expectativa es solo una: “ganar la competencia”.

“Decidí competir en Exatlón Estados Unidos porque todo el mundo me decía que tenía que participar en la competencia más feroz del planeta. Considero que mis fortalezas son obviamente la fuerza, la experiencia y la madurez me va a llevar al éxito. Lo más que voy a extrañar definitivamente es a mi hija. Ella sabe que esto es para ella, porque me está viendo y esto es por ella”, afirmó Espinal en un video que compartió en sus redes sociales.

Cuando el atleta hizo el anunció de su participación en la competencia resaltó igualmente su fuerza y velocidad.

“Yo considero que soy de los más fuertes y rápidos”, dijo el atleta en un video publicado en sus redes sociales, justo antes de entrar a la competencia de retos y fuertes desafíos.

Espinal le siguió los pasos a su compañero olímpico Tommy Ramos, quien participó por dos temporadas en Exatlón Estados Unidos. Ramos y Espinal fueron parte de la delegación boricua que nos ha representado en las olimpiadas. Precisamente, el atleta anunció en marzo de este año que su sueño de participar en otros juegos olímpicos finalizó.

Otro luchador en representación de la isla participó recientemente en la competencia. Se trata del exboxeador olímpico puertorriqueño Jeyvier Cintrón, quien ganó la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos. Cintrón derrotó al mexicano Kelvin Noé Rentería y se alzó con el gran premio de $200,000. Esa edición estuvo enmarcada por la pandemia de COVID-19.