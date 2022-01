No importa lo que quieras ser en la vida, por norma general, habrá momentos en que las cosas no saldrán como las tenías planificadas, períodos inciertos donde la paciencia y la espera tendrán que hacer las paces para descubrir qué depara el futuro. Por todo esto ya pasó el periodista puertorriqueño Jorge Manuel Vélez, quien tras múltiples intentos fallidos por obtener una oportunidad laboral en algún noticiario de la isla, tuvo que buscar más allá del 100x35 para cumplir con su sueño de informar frente a las cámaras de televisión.

Desde niño, el joven de 24 años tenía claro el camino profesional que tomaría cuando acabara la escuela superior. Quería ser comunicador. Fue por eso que ingresó a la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, donde concluirá sus estudios el próximo mes de mayo. Contrario al orden que sigue la mayoría, Vélez no esperó al día de su graduación para incursionar en el campo laboral y comenzó una incesante búsqueda de trabajo desde hace casi dos años.

En esa travesía el natural de San Juan se llenó de decepciones y frustraciones. Sin embargo, el deseo de aparecer en la pantalla continuó latente. Hoy, quien se considera una persona familiar y soñadora, agradece lo vivido pues, según contó, todo formaba parte de un plan que ya ve concretizado.

“Creo que se puede escuchar medio cliché, pero soñar no cuesta nada y si tú sigues soñando vas a ver cómo ese sueño se va a materializar pronto. Y sí, me han dicho que ‘no’ muchísimas veces. Tengo a mis amigos, a mis familiares, que han estado conmigo y saben cuando me deprimo y para que llegara esta oportunidad estuve como seis meses en la búsqueda. No me concentré en Puerto Rico porque la búsqueda se me ha hecho difícil aquí, las oportunidades son bien escasas y siento que no le dan prioridad a los talentos nuevos, que son la cara del mañana, los responsables de seguir llevando información y entretenimiento”, dijo Vélez en entrevista con El Nuevo Día.

Texas, Pensilvania y Nueva York fueron algunos de los estados donde el “millennial” también tocó puertas sin mayores resultados. En el transcurso no se quedó de brazos cruzados y –a través de las redes sociales- produjo sus propios programas. Uno se ellos se llamó “En cuestión de segundos”, donde en un minuto presentaba dos noticias con imágenes y vídeos. El periodista añadió que le gusta exponer la información de manera “clara, precisa y concisa”.

También, durante la pandemia, Vélez creó “Hablando claro”. Mediante transmisiones en directo desde la red social Instagram, el tío de Valentina, a quien describe como su “mayor inspiración”, entrevistó a artistas de talla internacional como el actor y cantante Christian Chávez, el exponente urbano Manuel Turizo y la presentadora Carolina Sandoval.

Llegó su momento

Entre una cosa y otra, recibió la llamada que había estado esperando. Era el periodista y presentador argentino Daniel Viotto, de Telemundo Charlotte. Aunque aquella conversación no representaba una entrevista de trabajo formal, Vélez la consideraba como tal.

“Yo accedía todas las noches a las plataformas de NBC y Univision para solicitar las plazas que estaban disponibles. Esta en particular (la de Telemundo Charlotte) la encontré en una aplicación para buscar trabajo. Era de reportero multimedia. ¿Qué podía pasar? ¿Que me dijeran que no? Ya había ocurrido tantas veces, que me lo dijeran una más, no era nada”, sostuvo entre risas. “Esa conversación con Daniel fue muy emotiva. Duró una hora. Él me entendió, se identificó conmigo y con mi historia y me dijo que iba a hablar con el director de noticias”, continuó.

Al día siguiente el director de noticias también lo llamó. Vélez no podía internalizar que todo estaba ocurriendo tan rápido. El ejecutivo hablaba inglés y aunque el joven confesó que ese detalle lo puso algo nervioso porque “como la mayoría de los puertorriqueños” su forma de hablar el idioma es “un poco masticada”, todo fluyó mejor de lo esperado y obtuvo el trabajo.

El pasado 1 de diciembre, antes de las fechas festivas, el boricua abordó un avión con destino a la mencionada ciudad de Carolina del Norte. Sin fecha de regreso. Atrás dejaba a su familia, a sus amigos y a la isla que lo vio nacer, pero donde no encontró la oportunidad de cumplir su sueño.

“Comencé el 6 de diciembre. Es un grupo pequeño. Allí comparto labores con la periodista puertorriqueña Sylvia Obén. Estoy bien emocionado porque a pesar de todo lo que voy a alcanzar como profesional, también voy a lograr mucho a nivel personal. Es algo talmente nuevo para mí. Me da miedo, pero igual me lanzo”, aseveró.

En Charlotte, Vélez espera destacarse con reportajes de contacto humano, pues entiende que es ahí donde radica la verdadera grandeza del periodismo.

“Si me entero de alguien que está pasando una situación y necesita ser escuchada, ahí estaré. Creo que ese contacto, conocer historias y poder ayudar es lo que más me interesa del campo del periodismo. Ya sea en noticias, en entretenimiento o independiente, creo que puedes hacer ese tipo de cosas y con el foro que tú puedas darle a esas historias esa persona va a tener una ayuda. Y creo que eso es lo que me encanta de la profesión. Siempre defino que ser periodista es como ser un puente. De un lado tienes a las personas que necesitan ser escuchadas, uno está en el medio y del otro lado están las personas que pueden ayudar. Entonces, tú como periodista, que estás en el medio, tienes la responsabilidad de coger esas personas que necesitan ser escuchadas y llevarlas al otro extremo del puente para que puedan recibir esa ayuda”, expuso.

Sobre cuál es el mayor reto que enfrenta el periodismo a nivel mundial, el comunicador opinó que es la adaptación a lo digital. También, de manera indirecta, envió un mensaje a los medios televisivos.

“Hay muchos medios que se niegan a hacer esa transición importante. Pienso que la televisión va a pasar a un tercer plano y en un primer y segundo plano van a imperar los medios digitales. Igual, la falta de espacio y taller. Estamos viendo las mismas caras en los talleres que se abren. De nada vale que se abran nuevos talleres, si las caras que vamos a ver son las mismas y no le dan el espacio a talentos nuevos que entonces se tienen que ir, como es mi caso”, subrayó.