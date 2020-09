Durante un momento clave de una conversación virtual con Justina Machado, la actriz boricua da una larga lista de los estereotipos que Hollywood ha utilizado por años para encasillar a intérpretes latinos. “Yo los he interpretado todos” asegura la actriz y la realidad es que no está exagerando. Machado lleva más de tres décadas trabajando y su filmografía esta atestada de participaciones en todo tipo de filme (“A.I.: Artificial Intelligence”, “Full Frontal”, “Final Destination 2”, “The Purge Anarchy”) y series de televisión (“E.R.”, “NYPD Blues”, “Desperate Housewives”, “Jane the Virgin”).