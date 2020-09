View this post on Instagram

La mejor manera de agradecer por nuestras bendiciones es compartiéndolas con los demás. Yo tuve la gran bendición de recuperarme de covid, pero hay muchos que lamentablemente no pudieron. Y otros siguen peleando con todas sus ganas. Los que afortunadamente estamos sanos, podemos ser la fuerza que necesitan aquellos que luchan por seguir viviendo. Si eres paciente recuperado completamente de covid-19 y reúnes los requisitos, puedes donar plasma convaleciente y salvar vidas! Hay muchas organizaciones donde lo puedes hacer. Busca la más cercana a donde estes. Yo lo hice con OneBlood.org. En estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca y ayudarnos los unos a los otros. Dios siempre tiene un propósito. Tu donación es la esperanza que tantos necesitan. Compartamos vida, salud, fuerza y fe! No lo dejes para mañana, muchos nos necesitan hoy! ❤️🙏🏼