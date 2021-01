Desde que anunció su salida de Mega TV hace un mes, muchas han sido las especulaciones de un posible retorno de La Comay a la televisión.

Hoy, el títere, manejado por el productor Kobbo Santarrosa reapareció en las redes sociales con un mensaje que deja mucho a la imaginación y que ha causado revuelo entre sus seguidores.

“Buen día a todos. Mis mejores deseos de que pasen una feliz y tranquila semana. Ya pronto les estaré comunicando una información muy importante. ¡Qué bochinche!”, escribió hoy en su cuenta oficial de Facebook.

El pasado mes de diciembre, José Cancela, presidente y gerente general de Telemundo Puerto Rico emitió unas declaraciones escritas desmintiendo que el personaje llegaría al canal 2.

“Nuestra parrilla de programación hacia el futuro no se divulga, y menos con un mercado de televisión tan competitivo. Habiendo dicho esto, podemos decir con toda claridad que no está en nuestros planes transmitir el programa de La Comay. La campaña en redes es producto de la imaginación de alguien que no tiene mas nada que hacer”, afirmó Cancela.

El programa de “La Comay” se integró a la programación de Mega TV en enero de 2019, luego de haber sido cancelado de Wapa TV en el 2013 como respuesta al repudio de sectores del público hacia el contenido del programa en el que predominaba la burla hacia las personas de la comunidad LGBTTQ, así como comentarios racistas y misóginos por parte de Santarrosa a través de la muñeca La Comay que este maneja. El programa de Wapa TV llevaba por nombre “SuperXclusivo”.

El regreso de este personaje a la pantalla chica boricua podría materializarse a través de la señal de Univisión, una vez se de el cambio oficial de dueños y pase a conocerse de nuevo como TeleOnce. De hecho, en este canal, que fue adquirido por la firma Liberman Media Group, ya comenzaron a realizarse cambios, como la salida del programa “Ahora es”, luego de se anunciara que el espacio animado por Yizette Cifredo y José Santana cambiaba del horario “prime time” de las 5:55 p.m. para ser emitido a las 2:00 p.m.