En múltiples ocasiones escuchamos la frase “la magia de la televisión” sin reconocer que detrás de ese supuesto acto de ilusionismo hay una batería de ingenieros e ingenieras que son los que la hacen posible.

Sin ese equipo de trabajo, que labora tras las cámaras, sería imposible la magia. De eso sabe muy bien el ingeniero José Guerra, quien lleva más de tres décadas laborando desde lo invisible para hacer el trabajo visible.

Guerra se enamoró de la televisión cuando era apenas un joven que iniciaba cursos universitarios en electrónica en el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Un amigo que trabajaba en el desparecido canal SuperSiete lo invitó una tarde a ir al canal. Bastó entrar a ese “mundo” para saber que ese era su camino.

“En ese momento no tenía definido hacia dónde iba a trabajar y cuando entré allí supe que eso era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. Cuando vi toda la estructura, cómo funcionaba, cuando vi la tecnología que tenían, que eran máquinas bien grandes, con tapes de dos pulgadas de ancho, proyectores fílmicos… Había mucha tecnología análoga y eléctrica, pero era maravilloso porque hacían televisión y no es lo mismo verla que hacerla”, expresa.

Desde ese momento, Guerra se ha dedicado en cuerpo y alma a la televisión. Hace dos décadas labora como director del Departamento de Ingeniería en Wapa TV, donde ha logrado importantes avances para la televisora. La frase que repite para describir lo que hace es “ingeniería creativa”, porque dice que son múltiples las veces que ha tenido que ingeniárselas para que el canal siga hacia adelante.

Uno de los retos más grandes que ha enfrentado en su trayectoria fue después del huracán María, tras Wapa perder su torre, su antena y su transmisor principal. El canal continuó funcionando con su operación de Guaynabo y se logró transmitir a través de Wapa América vía satélite, pero en el caso de la Isla, el canal estuvo fuera del aire por una semana. En ese tiempo récord, Guerra y su equipo de trabajo, compuesto por 12 ingenieros, tuvieron que armar un plan rápido y efectivo para poner la señal de Wapa a funcionar nuevamente.

“El site principal nuestro fue un desastre total, se perdió todo, literalmente todo. Se tuvo que trabajar con nuestros colegas de la competencia, en este caso con Univisión, que nos brindó ayuda. Nosotros trabajamos con el Departamento de Ingeniería de ellos para colocar nuestra señal junto a la de ellos en el aire. Luego de alrededor de un mes, hicimos lo mismo con Telemundo. Así pudimos estar y pudimos poner a convivir ambas señales, la de Telemundo y la de Wapa, cada una con su brand electrónico. Tuvimos que trabajar, coordinar y diseñar para hacer convivir todas esas señales y mantener a Wapa en el aire”, relata, toda vez que dice que ese acuerdo se logró con “buena fe, mucho trabajo y ensayo”.

“ Me interesé por la electrónica en mis años de escuela superior. Empecé a ensayar con radios, buscando información por mi cuenta. En vez de jugar con legos, jugaba con piezas electrónicas” ” José Guerra, director del Departamento de Ingeniería de Wapa TV

“No podíamos afectar la señal de Univisión ni la de Telemundo así que había que estudiar y calcular bien lo que íbamos a hacer y montar un sistema paralelo para probar todo. Una vez eso estaba probado poníamos al aire esos sistemas, pero había que trabajar prácticamente el doble, pero se hizo”, afirma.

En ese aspecto, comparte que, aunque los canales mantienen una competencia a nivel comercial, en el ámbito tecnológico es común que se ayuden sobre todo en los momentos de emergencia. Dice que los presidentes de los respectivos canales comerciales saben que así se trabaja y no hay reparos al momento de darse la mano.

“Entre Estados Unidos y nosotros existe un gran charco de agua y las piezas no están ahí al otro día, así que todos nos damos la mano y nos ayudamos en las emergencias. No cruzamos unas líneas, pero nos damos la mano y hay unos arreglos de ‘caballerosidad’ donde ya nuestros presidentes saben esto, de que nosotros en emergencias trabajamos juntos para mantener todos estos canales y mantener esta industria”, agrega.

Actualmente, Wapa TV cuenta con torres y antenas en Maricao y Jayuya, las cuales fueron reforzadas luego del huracán María. Además, construyeron en el site de Telemundo en el cerro La Santa, en Cayey, un edificio donde instalaron una nueva antena y un nuevo sistema de microondas.

Esa nueva red –que incluirá un nuevo transmisor y generadores- se diseñó pensando en la televisión IP y en los nuevos formatos de transmisión SMPTE 2110, que permitirá trasportar la señal de televisión digital de “tercera a cuarta generación de tecnología”. “Estamos hablando (que esto permitirá) mayor calidad de imagen, pero a nivel de transmisión es mejor transporte de señal”, explica sobre esta nueva tecnología que podría ser implementada entre el 2023 y 2024 y para la cual la estación ya está lista.

Guerra afirma que Wapa TV no tiene absolutamente nada que envidiarles a las cadenas estadounidenses a nivel de tecnología ya que, a pesar de no contar con los mismos recursos económicos, cuentan con equipos modernos, poderosos y ágiles, que saben instalar de la manera más versátil para sacar el 200%.

“ Seguimos haciendo televisión criolla para nuestro país. En Wapa no hacemos televisión como en Estados Unidos donde casi ningún programa es en vivo, aquí estamos en vivo back to back desde las 5:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche” ” José Guerra, director del Departamento de Ingeniería de Wapa TV

“No tenemos los recursos de un CNN, pero los que tenemos los maximizamos, ahí es que entra la ingeniería creativa”, sostiene.

En las tres décadas que lleva en la televisión, Guerra ha sido testigo de múltiples cambios. De televisión análoga a digital y luego a alta definición. Muchas cosas han cambiado en este periodo en la industria, pero asegura que hacer televisión, la mecánica, “sigue siendo muy parecida”.

“Trabajar con los talentos, trabajar los libretos, hacer la televisión, sigue siendo una magia. En la parte técnica es cómo manejas la señal. Antes se transportaba con el método análogo que eran puras señales eléctricas, muy parecido a lo que es trabajar con radio FM. Luego, se crean los nuevos formatos con los avances tecnológicos con computadoras, procesamiento de datos… Tan pronto los microprocesadores estuvieron listos para procesar una cantidad de datos enorme, porque el vídeo -distinto al sonido- ocupa mucha data, pesa mucho, eso dio paso a esa evolución rápida de sistemas digitales para procesamiento de señales. Ahí comienza la evolución”, explica.

Lo más que le gusta de su trabajo, indica, es que no para de aprender. Dice que cada nuevo reto es un nuevo aprendizaje que lo lleva de vuelta a los libros. “Es como si estuvieras en la universidad, porque hay que aprender y prepararte para solucionar los problemas que cada una de esas tecnologías trae consigo”, dice desde un cuarto de conferencias de Wapa, alejado de todo el glamur que a veces se asocia con la televisión.

Guerra comenzó en la industria como practicante en el Canal 7, gracias don Tommy Muñiz, quien le brindó su primera gran oportunidad. En ese tiempo trabajó colaborando en la transmisión de las históricas vistas del Cerro Maravilla, donde “puse mi granito de arena”.

Luego de esa experiencia, en 1984, fue reclutado por Telemundo donde tuvo el reto de lograr que se transmitieran las Olimpiadas de 1984 desde la ciudad de Los Ángeles, a través de un enorme satélite que adquirió el canal. Tiempo después regresó al Canal 7, donde laboró en un proyecto que se llamó La Tripleta, que buscaba a través de un sistema de antenas de más bajo nivel, ampliar la señal del canal.

Cuando dicha estación fue adquirida por el Canal 11, tuvo a su cargo integrar los dos canales de forma efectiva para que ninguno de los dos saliera del aire. En el año 2000, el pasado presidente de Wapa, Joe Ramos, lo reclutó para asumir el reto de transformar tecnológicamente a Wapa, logrando hacer el cambio de análogo a digital, un proceso que duró del 2001 al 2009.

¿Qué le gusta de este trabajo?

Los retos. La realidad es que si no me hubiera dedicado a este trabajo estuviera saltando en paracaídas. Es emocionante, necesitas pasión, necesitas creatividad, y todos los días nuestros productores necesitan brindar novedad al público y te traen una necesidad nueva.

¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿Qué le piden los productores?

Por ejemplo, que cómo ellos pueden poner el Zoom al aire. Te dicen “instálame eso ahí”, pero una cosa es instalarlo y otra es que el “El Guitarreño” pueda interactuar con la plataforma. Así que tienes que adaptar eso al control para poder manejar eso dentro del canal y las señales, pero tienes también que brindárselo al talento. Tienes que manejar toda esa tecnología y manejarla dentro del canal, enviarla a todos los monitores, a las bocinas en el estudio, tienes que hacer una integración completa.

Así que la pandemia también ha sido un reto para ustedes.

Así mismo y máxime que muchas personas se pudieron ir a operar desde sus casas, pero ingeniería se tuvo que mantener aquí. Así que nos tuvimos que cuidar como buenos hermanitos.

¿Hoy se hace mejor televisión que antes?

Continuamos haciendo televisión. Personalmente yo extraño unos talentos como el de “Don Cholito” y el de Tommy Muñiz, que eran genios de la televisión, pero tenemos otros. Realmente la televisión se va adaptando a los tiempos. En aquel entonces, se llegaba al público de una forma y teníamos a un “Don Cholito” con unos ademanes y gestos propios de esa época, pero ahora tenemos a “El Guitarreño” que hace lo propio para esta época. Seguimos haciendo televisión criolla para nuestro país. En Wapa no hacemos televisión como en Estados Unidos donde casi ningún programa es en vivo, aquí estamos en vivo back to back desde las 5:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Eso es televisión old school, de los años 60, pero nosotros, con nueva tecnología la hacemos porque a la gente le gusta. Es nuestra fórmula porque es la manera de darle la actualidad al público y tenemos que mantenernos innovando para mantener esa inmediatez.

¿Por cuánto tiempo más se visualiza aquí?

Mi meta a corto y mediano plazo definitivamente es trabajar en el diseño del nuevo sistema de televisión y mantener y poner a Wapa listo para abordar esa nueva etapa y dejar una próxima generación produciendo televisión con la tecnología más al día.