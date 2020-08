El toque liviano y efectivo del filme “Work It”, largometraje de Netflix que estrenó ayer, se presenta como alternativa ideal para escapar por 90 minutos de cualquier aflicción de la vida real que le esté causando ansiedad.

El filme se apoya firmemente en las convenciones películas de adolescentes y competencias de baile. Nada de lo que se plasma en pantalla tiene mucho que ver con la realidad, pero parte del encanto es que sus creadores no toman esto como una excusa para insultar la inteligencia del espectador.

Como consecuencia, entregan una narrativa que resulta gratificante a nivel emocional aunque su propuesta cinematográfica no haga absolutamente nada para elevar el arte del medio.

Resulta clave que durante la secuencia de créditos inicial de la película, el primero en ser reconocido es el coreógrafo Aakomon Jones. A diferencia de la hiperactividad irritante que caracteriza las secuelas de “Step Up”, aquí la coreografía y la dirección de Laura Terruso destacan las habilidades atléticas de los bailarines.

En los mejores momentos del filme, esto logra evocar la época en que Gene Kelly y Fred Astaire dominaban el género de los musicales. Esos momentos de elegancia llegan con la energía liviana pero contagiosa de otras películas como “Girls Just Want To Have Fun” o “Bring It On”.

La trama de “Work It” gira alrededor de Quinn (Sabrina Carpenter) una adolescente que no tiene ningún tipo de interés genuino en el destacado y galardonado grupo de baile de su escuela superior. La obsesión de la protagonista es tener un record académico perfecto que le permita entrar a la universidad donde fue su papá. Esto significa que la trama va a complicar su vida creando enredos que la obliguen a ser parte de una competencia de baile.

El resto del desarrollo de la trama es bastante predecible, lo cual es suavizado por la forma en que se trabaja la relación saludable pero conflictiva entre Quinn y su madre, y las historias secundarias que ponen en acción las destrezas cómicas de Lisa Koshy, quien interpreta a la mejor amiga de Quinn.

Nada de lo que el público verá en “Work It” va a revolucionar el medio cinematográfico, pero sí garantiza que el espectador sonría de oreja a oreja por una hora y media.