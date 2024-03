Laura Bozzo desmiente a Thalí García sobre acusaciones a Telemundo y “La casa de los famosos”: “Te volviste loca”

Ante las declaraciones emitidas por la actriz y exparticipante del “reality” “La casa de los famosos 4″, de Telemundo, Thalí García, en las que acusó a la producción de drogarla y encerrarla junto con uno de sus compañeros en una “suite”, salió la presentadora de televisión Laura Bozzo a desmentirla.

La peruana, quien formó parte de la segunda edición del referido programa, utilizó su red social de Instaram para grabar un video en el que aprovechó para aclarar algunas acusaciones que hizo la actriz en contra del programa.

“No solamente no te dan licor, solamente una cervecita en la fiesta, sino que además para que te den una pastilla, y lo digo por mi propia experiencia, tiene que ser recetada por tu médico e investigada. Thalí, ¿te volviste loca? ¿Qué cara$%@, o sea, que te secuestraron, que te robaron? Tú sabes que todo eso es mentira y yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira. Jamás me dijeron qué hacer, jamás me dijeron qué decir, y eso lo juro, por mis hijas. No quieras manchar un programa que a mí me cambió la vida, un programa que es aboslutamente la realidad y lamento muchísimo todo este escándalo, total y completamente injusto y falso, y te lo digo en tu cara, Thalí, falso”, manifestó esta personalidad, que se hizo famosa con un programa de televisión “Laura en América”.

PUBLICIDAD

Asimismo, Bozzo acompañó el video con el siguiente mensaje escrito: “La mentira no se vale y lo que tú has hecho, Thalí García, es un horror. Sabes que te defendí cuando te escapaste pero nunca aceptaré que se manche un ‘show’ que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas″, expresó en la red.

Sin embargo, García no se quedó callada y le respondió a Bozzo en la misma publicación: “Amor. Lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona, el tiempo, las pruebas, me darán la razón, yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesite. Ya hay video que demuestran lo contrario, el mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día y como te digo los tribunales tendrán la última palabra. Todo mi amor y admiración para ti”, destacó en su respuesta, que al parecer llenó de incomodidad a Bozzo, quien también formó parte de otro “reality”, llamado “Gran Hermano VIP 8″.

“A mí no me faltas el respeto, tengo una trayectoria de 35 años y estuve hasta arrestada para defender a una niña no reconocida por su padre que fue presidente. No trabajo para Telemundo ni lo necesito, menos aceptaría vender mi boca, obras y no palabras mi vida habla por mí”, recalcó Bozzo.

La actriz mexicana, quien estuvo laborando por 13 años en la referida empresa, aunque no es exclusiva de la cadena, alegó en una transmisión en vivo, que la televisora estadounidense y Endemol Shine BoomDog, compañía que produce los programas “La casa de los famosos” y “Los 50″, en que ella participó, buscan demandarla por una millonaria cantidad, luego de que acudió a las afueras de la casa para apoyar a sus excompañeros y exponer mensajes privados de la producción a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Telemundo respondió

De acuerdo con la Revista People en Español, Telemundo respondió a las graves acusaciones de García, sobre “atropellos” dentro del “reality show”.

“La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”, dijo la cadena.