Thalí García alega haber sido drogada en “La casa de los famosos”

Incluso, aseguró que durante el tiempo que compartió habitación con Lupillo Rivera, fue obligada a consumir uno de estos medicamentos: “Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto”, agregó.

Thalí acusa a Telemundo de acoso laboral

A pesar de todo, Thalí ofreció un acuerdo a las cadenas para no llevar esta situación a los juzgados: “Para no contrademandar, los invito a romper esta notificación, liquídenme mi contrato y hacemos que nada paso. De lo contrario no me importa gastarme hasta el último dólar, pero esto no lo van a ganar”.