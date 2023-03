El programa dominical de “La casa de los famosos 3″, donde se pasa revista sobre cómo ha transcurrido la semana en el “reality show” de Telemundo, se salió de control anoche. Las panelistas Laura Bozzo y Manelyk González no se pudieron contener y tronaron contra los exhabitantes Juan Rivera y Rey Grupero, quienes también estuvieron presentes.

La influencer mexicana y la presentadora peruana le reclamaron al menor de la dinastía Rivera por no “haber aguantado” hasta el final.

González le cuestionó al hermano de Jenni Rivera sobre el motivo por el que entró al proyecto si sabía del problema que tenía en sus oídos, así como de las posibles consecuencias de estar en un lugar donde no podría atenderlo un especialista.

“Porque no te dan una cita fija de cuando tienes que atenderte”, se limitó a responder Rivera.

Estas palabras no dejaron conforme a la exintegrante de “Acapulco Shore”, quien le debatió que, a pesar de no saber la fecha exacta, el experto le tuvo que decir cuánto tiempo podía pasar sin ir a revisar la evolución de su padecimiento.

PUBLICIDAD

“No, pero sí te dicen, desde el principio, que puedes estar una semana o puedes estar tres meses. Yo siento que, para estar adentro de esa casa, se necesitan tres cosas; personalidad, carácter y muchos (testículos) porque, si no tienes eso, no puedes estar dentro de una casa así”, apuntó.

Agregó que no es fácil estar en un “reality” de ese tipo, incluso cuando, para el público, pudiera parecer sencillo participar: “Se ve muy fácil y la gente que lo ve por televisión dice ‘ay qué fácil’, no, es difícil. Ya que estás allá dentro, tienes que aguantar hasta el final”, mencionó.

Ante este argumento, Rivera afirmó que respetaba la opinión de la joven, pero que solo en su hogar saben el tamaño de su determinación.

“Con todo respeto, ella puede tener su opinión, y se le respeta, pero mis (testículos) no se miden por ti, se miden en mi hogar”, aseveró.

Posterior a eso, Bozzo también le preguntó si no meditó antes acerca de su participación en el proyecto: “¿No lo pensaste antes de entrar? Si ya lo sabías (lo del problema en su oído)”, sostuvo la presentadora.

Rey Grupero no se salva

Cabe recordar que Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, fue el eliminado más reciente de la competencia.

González aprovechó la ocasión para sostener que Rey no es santo de su devoción y por medio de un en vivo en redes sociales la famosa dio a conocer las razones por las que el caricaturista no le cae bien.

“De los que peor me caen ahí y lo he dicho desde antes, desde que yo estuve en la casa, es el Rey Grupero, no lo soporto, no lo puede ver ni en pintura”, comenzó.

PUBLICIDAD

La influencer reiteró que Rey se le hace una persona “desagradable”: “Es un pinche naco, perdón y a ver si no se me van encima porque estoy diciendo eso, porque ya todo lo que digo les molesta y es ofensivo, pero se me hace un put* naco, no lo soporto”.

Las declaraciones de la “excompetidora” fueron compartidas y el mensaje le llegó a Rey Grupero, quien instantáneamente contestó.

“Me llegó este video que realmente me deja impactado. Yo nunca me he metido contigo y me parece que la forma en cómo te expresas de mí es fuerte, al llamar naco a una persona es discriminarla, en fin es tu opinión”, escribió el exparticipante de “La Casa de los famosos 3″.

Ante esta polémica, usuarios pidieron que arreglen esta controversia frente a frente, incluso hubo quienes congeniaron con el criterio de “Mane”.

“Él sí puede hacer y decir, pero cuando le toca a él se molesta”, “Totalmente de acuerdo, es un naco”, “Es la verdad, él es un naco”, “Yo estoy de acuerdo con Mane”, fueron algunos comentarios.