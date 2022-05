El cantante e “influencer” Luis “Potro” Caballero se convirtió anoche en el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos”, que transmite la cadena Telemundo.

Lewis Mendoza, el simpático entrenador personal dominicano, fue el primer salvado de la noche. Luego, el presentador Héctor Sandarti anunció que el exparticipante del “reality show” “Acapulco Shore” tenía que abandonar la mansión. De esta manera, el actor argentino Ignacio “Nacho” Casano se libró por tercera ocasión de quedar fuera de la competencia y regresó con sus compañeros.

Como era de esperarse, la noticia generó reacciones mixtas entre los habitantes de la casa. Esta edición de “La casa de los famosos” cuenta con dos bandos liderados por Niurka Marcos y Laura Bozzo, respectivamente. “Potro” pertenecía al equipo de la presentadora peruana.

Natalia Alcocer no pudo evitar las lágrimas al anunciarse la eliminación del “influencer”, pues según ella había formado una amistad con él. Bozzo, por su parte, también causó polémica durante el episodio de anoche, ya que su contrato con Imagen Televisión comienza el primero de junio y aseguró que ya quiere irse de la casa.

En las redes sociales de Telemundo, de igual manera, los fanáticos del “reality show” se han comenzado a cuestionar sobre la permanencia de Casano. Algunos han descrito esta temporada como una “burla”.

“No, de verdad que no entiendo qué tipo de público tiene este programa. Están dejando a la gente que no hace nada. Lewis es una planta, no hace nada y Nacho, otro que no hace nada”, dijo Mabel Rojas. “Una falta de respeto el resultado de la eliminación en este programa que nada positivo aporta. Un hombre que ha estado nominado desde el inicio y siempre es salvado. Un desastre Telemundo”, escribió Yamilet Quesada.