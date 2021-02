Confiesa que no ha sido fácil. Más bien ha sido un proceso paulatino y retante. Pero como su especialidad es la supervivencia, “Magdalena Pérez de Corcho”, mejor conocida como “Magdalena La Pelúa”, se puso al día con la tecnología y se lanzó a la aventura, por lo que este sábado presentará su primer espectáculo virtual en vivo desde un estudio en la ciudad de Orlando, en Florida.

“Confesiones de Magdalena” es el título de esta nueva propuesta, donde el querido personaje de la actriz cubana Judith González, repasará lo que ha sido su vida y hablará sobre todo lo que ha pasado en los pasados meses y cómo se ha tenido que adaptar a una nueva forma de vida, alejada del calor de la gente y bregando con las redes sociales.

“‘Magdalena’, a la par con Judith, ha tenido que aprender mucho de la tecnología porque te lo confieso que a mí me cuesta mucho trabajo. Ha sido difícil esta nueva era digital para ella y para mí. Pero bueno, estamos adentrándonos y de hecho me he comprado los últimos equipos. Tengo un iPhone y ‘Magdalena’ también tiene uno por donde comparte con su gente. Así que estamos aprendiendo”, comparte Judith González vía telefónica desde su residencia en Florida.

PUBLICIDAD

Pero ese no ha sido el único reto para la actriz en estos tiempos pandémicos. El pasado mes de septiembre, luego de 16 años trabajando como actriz de forma ininterrumpida, Judith perdió su trabajo en la cadena Radio Televisión Martí. Y no solo fue ella, sino también su esposo, Rayder García, quien laboraba en la cadena como productor y escritor.

“Fue algo que me afectó muchísimo porque he estado activa durante los últimos años y desde el 2004 hasta ahora no he parado de trabajar como actriz. Siempre tuve buenos contratos de trabajo. Primero, en América TV, luego en Mega TV y luego me fui a Radio Televisión Martí, que fueron mis últimos tres años. Siempre que me he ido de un trabajo a otro ha sido por mejoras económicas y, sin embargo, esta vez me llamaron y me dijeron hasta hoy trabajaste con nosotros y sé que no fue algo personal. Lo peor de todo es que mi marido, que era mi escritor y mi productor, también se quedó fuera”, narra.

Luego de lo que describe como una “parálisis silenciosa”, Judith dice que ambos decidieron emprender nuevos rumbos para no dejarse caer.

“Recuerdo que nos despiden un viernes de septiembre y el lunes ya mi marido tenía trabajo (como carpintero) y yo empezaba a estudiar en una escuela de Real Estate (bienes raíces). Con un curso intensivo, logré sacar mi licencia de vendedora asociada, así que ahora estoy metida en el mercado de bienes raíces”, relata, quien también -junto con su marido- ha reparado muebles y pintado casas durante este periodo.

PUBLICIDAD

Aunque se está adaptando a su nueva carrera, Judith asegura que tiene el carisma y los contactos para lograr ser una buena vendedora. De hecho, afirma que gracias a “Magdalena La Pelúa”, ha conseguido sus primeros clientes, ya que compartió en las redes sociales del personaje el nuevo paso que tomaba en su carrera. Ese mismo día, cuenta, recibió llamadas y mensajes de personas interesadas en que ella fuera su “realtor”.

“La gente me llama y me dice, ‘Magdalena’, quiero comprar mi casa contigo. Y me digo si la gente pensará que voy a ir vestida de ‘Magdalena’ a enseñarle la casa. Por eso he pensado agregar como regalo a mis clientes que cuando vayamos a hacer un cierre, voy a llevar a ‘Magdalena’. De verdad que lo voy a hacer”, comparte.

Después de casi 30 años sin estudiar me propuse ir en busca de una nueva puerta para abrirla y encontrar nuevas... Posted by Magdalena de Cuba on Thursday, December 10, 2020

CON NUEVA SERIE

La actriz enfatiza que este nuevo rol no representa que pondrá en pausa su carrera, sino todo lo contrario. Tan reciente como esta semana, Judith acaba de presentarle a varios vendedores el piloto de lo que será una nueva producción que tendrá a “Magdalena” como personaje principal.

“Se trata de una serie de comedia, un sitcom, de una familia cubana donde ‘Magdalena’ trabaja en casa de esta familia. Es un proyecto que es mi bebé y quiero ver si puedo lograrlo hacer. Lo que le falta son patrocinadores, pero ayer tuve una reunión de venta y me fue súper bien. Estoy aspirando a que esto sea una serie digital por Internet, pero todos los vendedores que estuvieron en la reunión coincidieron que esto debe ser para televisión, así que ya veremos”, destaca con entusiasmo.

PUBLICIDAD

Mientras llega ese momento, Judith González se mantiene animada con el espectáculo en vivo que ofrecerá este sábado con su querida “Pelúa”. Confiesa que ha sido duro hacer chistes en estos tiempos, pero que se ha percatado que con solo relatar la historia de “Magdalena”, sus orígenes, su proceso de exilio y sus ocurrencias, el público se siente identificado. De otro lado, reconoce que este evento la acercará a su gente de una manera diferente porque será la primera vez que hará un evento en la modalidad virtual.

“Te juro que a mí esto me tiene nerviosísima. ‘Magdalena’ es un personaje que se base mucho en la improvisación y estoy escribiendo notas y notas. Lo único que tendrá ‘de verdad’ este sábado será que iré en vivo porque no voy a tener al público, no voy a tener sus risas. Pero, por lo menos, sé que voy a pararme en ese escenario y que la gente estará conectada”, expresa con emoción sobre el show del sábado, el cual se transmitirá en Puerto Rico a las 9:00 de la noche.

Los boletos para “Confesiones de Magdalena” ya están a la venta a través de www.delavegalive.com. Las personas que adquieran su entrada virtual tendrán 24 horas para disfrutar del show desde cualquier lugar del mundo.