Día 42, dia 13 en el proceso de rehabilitación de Marisol Calero ¡Choque con la realidad! 1. Su cerebro 🧠 se conectó y comenzó a preguntar q le pasaba porque no caminaba. q pasaba con su mano 🖐 y comenzó a llorar. 2. Su cerebro realizó lo q le pasó y le causó mucho desasosiego. Al explicarme la terapista y conversarlo lo el dr. Fernandez lo q le paso es muy positivo Eso significa q el edema esta bajando q que la conexión entre los 2 hemisferios se esta dando, pero para ella fue muy duro. 3. No podia creer q estaba así, tampoco q no la entendieran y lloró largamente. Yo le expliqué q en realidad era un milagro q estuviera viva y la crisis pasó y solo le quedaba seguir palante. 4. Se alivió, almorzó y seguió con sus otras 2 terapias. 5. Habló con Braulio le dijo q lo quería y él se alegró de escucharla, fue muy emocionante. 6. El Dr. Orengo llegó más tarde de lo acostumbrado y ya sabía lo de Marisol y obviamente, era una buena noticia, aunq ella no lo vea así. El médico recomendó incluirle terapias con sicologos varias veces por semanas. De la reunión de ayer me comunicó q se extenderá su estadía aquí un poco más de lo previsto por lo de la fractura. El progreso en las demás áreas es extraordinario. 7. Su primo Jorge Esteban llegó con Tamara y con rica comida q disfrutamos todos, también con fotos de la familia. Ya para acostarnos, tengo por costumbre seleccionar la ropa q se pondra al otro dia y como q me dijo q no queria ir. Pero le recordé el compromiso q tenemos de pasar esto juntas y retomar nuestros planes. No se q pasara mañana, pero Dios dice: “Bastate es mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Y es allí donde esta mi esperanza. (@iclass1122 )