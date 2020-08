View this post on Instagram

¡Pedimos oraciones! Durante el día de hoy la presentadora del programa La Movida, actriz y cantante Marisol Calero Font sufrió una aneurisma cerebral. Al momento está siendo atendida en el Hospital HIMA San Pablo de Caguas. Su condición de salud es estable y estamos confiados en que pronto volverá a contagiarnos con su gran energía y talento. Las familias Calero Font y Class Feliciano les agradece sus oraciones, gestos de cariño y afecto en estos momentos.Michelle Torres Communications SBS Puerto RicoMegatvpr Nelida Acevedo