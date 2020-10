La cantante Melina León asegura que la cara que puso al enterarse de que tenía que personificar a Olga Tañón en el estreno ayer del programa “Tu cara me suena”, y que le ha sido criticada, fue de pasmarse ante el gran reto que representaba personificar a la llamada “Mujer de Fuego”, a quien admira.

“Era fuerte para mí porque tenía que hacer a Olga, a alguien que conozco, contrario a si hubiese sido un artista del que yo no sepa, que no me daría tanto estrés de personificarlo a la perfección. Al ser ella es una presión mayor porque quiero hacerlo y representarla bien. Era una presión extra y estuve súper nerviosa. Era una cara de ‘me chavé’, me tengo que botar”, o sea, es que no pensé que me iban a poner a ella. No pude disimular mi cara", expresó la cantante a El Nuevo Día, quien a su entender dijo que pudo haberlo hecho mejor, aun cuando ha obtenido críticas positivas sobre su desempeño, incluyendo de la propia Tañón.

“Mucha gente puede pensar que fue muy fácil porque eso es lo que yo hago, pero no era cantar merengue, era cantar como Olga, imitarla y hacerlo como ella, que es bien diferente y es una presión. Cada vez me ponía más nerviosa”, agregó la cantante, quien tuvo que remontarse a una interpretación del 1995 a la que no solo le puso su potente voz, sino que imitó sus gestos, el movimiento del cabello y ademanes para interpretar el tema “Es mentiroso” y para la que tuvo que respirar profundo para combatir los nervios.

De igual forma, León disipa el que exista alguna rivalidad con Tañón, como se dio a entender ayer luego de que acabara la transmisión del programa dominical transmitido por Univision. Ante la presión de que la iban a criticar y comparar, y de que quería personificarla a la perfección, León llamó Tañón días previos a de la competencia para decirle cuál era su próximo reto.

“Esa presión me la metí en la cabeza, pero llamé a Olga, y ella me dijo, ‘nena relájate, haz todas las ridiculeces que yo hago, olvídate, bótate’. En las grabaciones que pusieron aún no había hablado con Olga, pues eso fue al principio y no sabía que podía hacerlo. Así que se lo hablé y ella me dio mucho support. Toda la semana estuve hablando con ella y le di los detalles”, contó.

Precisamente, a través de la red social Instagram, Tañón le dedicó una publicación en la que catalogó su presentación como “la mejor de la noche”, lo que llenó de mucha emoción a León.

“Ella estaba molesta con las puntuaciones porque entendió que no era el mejor resultado de lo que ocurrió allí. Genuinamente, hay una amistad entre nosotras. Mi admiración por ella es otra cosa y la quiero muchísimo”, resaltó la merenguera al observar que una de las cosas más fuertes en la competencia es que el jurado no puede repetir la puntuación que emite entre los participantes, detalle que desconocía al principio de la competencia. “No se me hace justo que pongan al jurado en esa situación”.

El jurado, compuesto por la actriz Charytín Goyco, la cantautora Kany García, la actriz y comediante Angélica Vale y el cantante Jesús Navarro del grupo mexicano Reik, dejaron saber ayer durante la transmisión que podían utilizar las puntuaciones una sola vez y tenían que ver a quiénes le otorgaban las mejores puntuaciones según su criterio y que les gustaría otorgar más de un “10”.

Como se supo anoche, para la próxima presentación, a la artista puertorriqueña le tocará personificar a la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Aunque no pudo decir qué tema tendrá que interpretar, adelantó que se trata de una balada, la que ya comenzó a escuchar para ir aprendiéndosela.

Cada concursante representa a una fundación benéfica, adonde se destina el premio del ganador elegido en cada gala. En el caso de León, si resultara ganadora en las presentaciones, el premio iría dirigido a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. En la octava presentación, irán solo los que queden en las primeras cuatro posiciones, de acuerdo con la puntuación obtenida, y será elegido ganador o ganadora quien más votos obtenga por parte del público.

Así como otros colegas dentro de la industria de la música, que están pasando por una situación difícil a raíz de la pandemia, León dijo encontrar en “Tu cara me suena” una gran oportunidad para exponerse y demostrar su talento. Para poder ser parte de este tuvo que renunciar a su función como una de las cuatro conductoras del programa local “La noche es nuestra”, que se transmite por Mega TV, el cual resalta que disfrutaba mucho.

“Estamos pasando por esta situación de la industria musical, en la que no estamos trabajando en presentaciones y ya llevaba tiempo sin hacer lo que amo. Esto era algo diferente porque aunque no estoy cantando mis canciones, sí estoy cantando en vivo, en una tarima, y estoy abriéndome pasos nuevamente fuera de Puerto Rico. En Estados Unidos y otras áreas, como no había sacado nada nuevo, la gente se va olvidando de uno. Hay que ir calentando los medios y esto ayuda a que vuelvan a verme cantando y trabajando”, manifiesta la artista, quien se juntó a la cantante mexicana Ingrid Contreras para hacer una nueva versión del sencillo “Fue lo mejor” en el género de la balada, que aborda el tema del maltrato psicológico y la violencia de género, lanzado hace unos meses.

“Es un tema que lo hacemos de mujer a mujer apoyándonos. Surge en momento donde hay tanta muerte de mujeres a manos de hombres. Es una canción para reforzar que tenemos que unirnos, que tenemos que ayudar, respetarnos y darnos a respetar”, dijo la artista al destacar que con esta colaboración podría llegar su música a otras generaciones.

“A Puerto Rico le digo que estoy agradecida del apoyo que me están dando, de los mensajes, pues eso me ayuda a sentirme mucho más confiada, me pompea más. Es un momento difícil para mí, es la primera vez que estoy sola, así que estoy trabajando con mi mente, pues me deprimo un poco al no tener a mi familia a mi lado. La soledad y el silencio es horrible”, concluyó.