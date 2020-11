Con energía y emoción, se encuentra la cantante Melina León al regresar este próximo domingo a “Tu Cara Me Suena”, que fue suspendido por varias semanas luego que algunos participantes se contagiaran con COVID-19, incluyendo a la puertorriqueña.

“Me siento con muchísima energía, pues estaba loca por comenzar y regresar de nuevo a las galas. Ya son casi tres semanas sin hacer nada, así que estoy con todas las energías acumuladas, bien deseosa de volver al programa que comenzó tan atropellado con esto del COVID-19”, expresó a El Nuevo Día la cantante, quien se recuperó exitosamente luego de haber sido hospitalizada en Miami al dar positivo al nuevo coronavirus y enfrentar una pulmonía viral.

Al igual que León, el cantautor Llane y las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andare, junto a la animadora Migbelis Castellanos, dieron positivo a COVID-19. El caso más reciente fue el de la presentadora dominicana Francisca Lachapel, quien también arrojó positivo a esta enfermedad, por lo que tuvo que abandonar la competencia por asuntos de calendario de la producción del programa que transmite Univision.

“A Francisca, la llamo todos los días. Ella fue una de las personas que estuvo ahí conmigo desde el primer día, llamándome para saber si estaba bien, si necesitaba algo. Estuvo bien pendiente al igual que todas las compañeras, nos hemos unido mucho. Los nenes también estuvieron bien al pendiente de mí, incluyendo a Rafa el conductor del programa. Francisca se volvió como más familia para mí porque en ese momento que yo necesitaba ese ‘support’ lo tuve mucho en ella”, contó León, quien dijo que este domingo tampoco contarán con la presencia de Echevarría en el estudio por asuntos de protocolo en la prevención de esta novel enfermedad y que se espera que esté de vuelta en la cuarta gala.

Sabiendo que interpretar cada personaje es un reto, en el caso de la cantante de música urbana Karol G dice que lo es aún más por ser completamente diferente a lo que es ella como artista.

“Primero, porque ella es bien sensual y suave con sus movimientos y con sus manos. Yo soy más ‘rough’ y más marcada haciendo las cosas. En cuanto a la voz, Karol G canta suavecito, y eso que de las (cantantes) urbanas para mí es la más afinada de todas y entiendo que tiene una voz bien linda, pero mi voz es bien potente. Así que tengo que tratar de cantar más tipo nena que no rompe un plato pero que es tremendita. Como yo le llamo, esa manera de cantar changa”, indicó la artista, quien en un principio creyó que no iba a poder aprenderse la letra y que se le iba a enredar la legua.

No obstante, debido al mucho tiempo que estuvo encerrada, pudo aprenderse la letra de memoria y practicarla. “El reto más grande va a ser tratar de ser sensual como ella, sacar lo sexy en mí, mover las caderas y glúteos, porque siento que no soy yo. Tengo que envolverme en el papel para que no me dé vergüenza de hacer algo que no suelo hacer”, dijo León al también revelar que ya está en el proceso de la transformación física para interpretar a la cantante urbana. Esta comenzó con la aplicación de las uñas largas y puntiagudas para poder practicar con ellas.

“Este domingo, voy a dar el máximo, pero no estoy pensando en si gano o no gano. Estoy mejor enfocada dándole gracias a Dios de poder estar en tarima que es lo que yo quiero y amo, de poder compartir con ellos nuevamente. Sea cual sea el resultado, me lo voy a disfrutar igual”, concluyó la intérprete de “Mujeres Liberadas”.