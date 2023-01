A nueve días de haber ingresado al “reality show” “La Casa de los Famosos 3″, la joven puertorriqueña Monique Sánchez decidió abandonar la competencia transmitida por Telemundo.

Sánchez explicó esta noche al frente de los demás habitantes que no se sentía a gusto con sus sentimientos dentro de la competencia. “Hay cosas en las que tengo que trabajar en mí que prefiero trabajar junto a mis seres queridos. No quiero hacer cosas o tomar decisiones que afecten a otras personas que no se lo merecen”, añadió Sánchez.

La joven entrenadora residente en el estado de la Florida entró a la competencia como uno de los participantes seleccionados entre un grupo de personas que no pertenecen al mundo del espectáculo que querían ser parte del “reality”.

“Yo salgo porque hay cosas que me tocan aprender y lo quiero hacer en privado”, expresó Monique al presentador guatemalteco Héctor Sandarti y la periodista de entretenimiento mexicana Jimena Gállego conductores del programa, tras abandonar la casa.

Monique Sánchez admitió que una discusión dentro de la casa con Osmariel Villalobos pudo haber sido uno de los detonantes para decidir que ya debía abandonar la competencia.

Durante su corta estadía en el “reality” Monique Sánchez había hecho amistad con Madison Anderson Berríos, la exMiss Universe Puerto Rico que permanece en la Casa, así como con Raúl García, el otro habitante de la Casa que entró a la misma seleccionado entre un grupo de personas particulares que buscaban ser parte de la contienda.

De hecho, Raúl García recibió anoche amenazas fuertes y ataques verbales por parte de otro de los habitantes. Se trata de Rey Grupero, que al momento es el líder de la Casa.

Mañana jueves será la esperada gala de nominaciones, en la que mediante votos de todos los participantes, se escogerán a cuatro personas cuya permanencia estará bajo amenaza y que solo podrán ser salvados mediante el voto del público.

Las personalidades de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” son:

• Aleida Núñez – actriz, cantante y modelo mexicana quien fue reina de belleza en su natal México y ha participado en numerosas telenovelas.

• Aristeo Cázares – presentador de televisión y participante de una gran variedad de competencias deportivas y reality shows.

• Arturo Carmona – actor mexicano con una brillante carrera artística en telenovelas, películas y competencias estilo reality cuyos sus comienzos fueron como futbolista.

• Aylin Mujica – galardonada y famosa actriz y presentadora cubana quien se ha dado a conocer en los Estados Unidos, México y Latinoamérica por sus participaciones en producciones de Telemundo.

• Dania Méndez – popular influencer mexicana y estrella de la televisión que se hizo muy famosa luego de aparecer en realities donde logró conquistar la atención del público.

• (Eliminado) Jonathan Islas – reconocido actor de telenovelas que ha formado parte del reparto estelar de exitosas producciones originales de Telemundo y otras cadenas hispanas.

• José Rodríguez – colombiano nacido en Cali que reside en España y que se ha convertido en una estrella de reality shows.

• Juan Rivera – hermano menor de la leyenda musical Jenni Rivera, y miembro de la familia más prominente y líder en la música regional mexicana, que también incluye a sus hermanos Lupillo Rivera, Rosie Rivera y su sobrina Chiquis.

• Liliana Rodríguez – cantante, actriz y presentadora de televisión oriunda de Venezuela, hija del ícono musical, José Luis Rodríguez “El Puma”.

• Madison Anderson Berríos - modelo y reina de belleza que fue coronada Miss Puerto Rico representando a la isla en el certamen Miss Universo 2019, donde terminó como primera finalista.

• Nicole Chávez - hija del célebre boxeador mexicano, Julio César Chávez, que ha participado en una variedad de programas televisivos.

• Paty Navidad – afamada actriz y cantante mexicana que ha brillado por sus grandes éxitos musicales y protagónicos en telenovelas y programas de televisión.

• Pepe Gámez – actor que cuenta con una triunfante carrera en el mundo de las telenovelas con grandes éxitos dentro y fuera de su natal México.

• Osmariel Villalobos – presentadora de televisión, modelo y reina de belleza oriunda de Venezuela que representó a su país natal en Miss Earth 2012 en las Filipinas.

• Osmel Sousa – empresario y experto en certámenes de belleza conocido internacionalmente como el Zar de la Belleza que ha logrado alcanzar numerosas coronas para Venezuela.

• Rey Grupero – reconocido creador de contenido de origen mexicano que se caracteriza por hacer bromas a personalidades del mundo del entretenimiento.

• Yameyry “La Materialista” Ynfante – cantante, compositora, rapera, actriz y modelo con millones de seguidores en las redes sociales, mejor conocida como La Materialista.

Los dos fans seleccionados por la audiencia para participar en esta temporada son:

• (abandonó la competencia) Monique Sánchez – joven puertorriqueña que fue seleccionada a través de LaCasadelosFamosos.com que trabaja en un gimnasio.

• Raúl García – mexicano casado y miembro de la comunidad LGBTQ+ que se dedica a la jardinería y venta de orquídeas y que también fue seleccionado a través de LaCasadelosFamosos.com.