“Yo soy Betty, la fea” marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Por eso, la noticia confirmada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello el pasado mes de julio sobre las grabaciones de una nueva temporada en la plataforma de streaming Prime Video, causaron emoción entre los fanáticos de la telenovela del Canal RCN.

Aunque en un comienzo se conoció que apenas ellos dos eran los únicos confirmados para estar en la producción, con el pasar de los días también se han unido otros nombres de la primera temporada. Una de las primeras en hacerlo fue Adriana Franco, que interpretó a “Doña Julia”, madre de “Beatriz Pinzón Solano”.

Recientemente, la actriz de 69 años fue invitada al programa “Bravíssimo” de CityTv. Allí, los presentadores aprovecharon para preguntarle sobre su participación, a lo que Franco respondió: “Sí... Jorge Enrique Abello dijo una cosa muy linda: ‘la mamá de Betty no puede faltar, el mundo la ama’. Entonces sí, voy”.

Los fanáticos de “Betty”, asimismo, no se han quedado quietos para indagar qué ocurre con las grabaciones, por lo que hace unos días circuló un video en el que se observa a Marcela Posada, quien interpreta a “Sandra Patiño”. Según la cuenta de Instagram Betty Mundial, la actriz sí formaría parte de la nueva temporada, pues se ve personificada como la secretaria de Mario Calderón.

A su lado, estaría la actriz Luces Velásquez, eliminada de la reciente temporada de MasterChef Celebrity y que también sería una pista de su participación.

Para sorpresa de muchos, Lorna Cepeda, que dio vida a “Patricia Fernández”, compartió una fotografía en la que se aprecia en la parte de atrás de la imagen los camerinos móviles para vestuario y maquillaje.

La actriz presumió en sus redes sociales un cambio de “look” con el que también habría dado varias pistas de su participación, ya que volvió al tono de cabello rubio que la identificó en la primera temporada de “Yo soy Betty, la fea” escrita por Fernando Gaitán.

Otro actor que fue abordado en “Bravissímo” sobre este tema, pero aseguró que no podía dar detalles al respecto y optó por guardar silencio fue Mario Duarte, quien interpretó a “Nicolás Mora”. El también músico comentó que había firmado un contrato que le prohíbe completamente dar información sobre lo que vendría a futuro.

“No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar”, indicó.