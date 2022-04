La programación de televisión y radio de WIPR a partir de hoy está al alcance desde cualquier celular o dispositivo electrónico gracias al lanzamiento de la nueva aplicación PRTV+.

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública presentó esta mañana desde uno de los estudios del Canal 6, la nueva aplicación multi-dispositivos para 116 regiones que incluyen la isla, Estados Unidos Europa y Latinoamérica, bajo el modelo de “Video on Demand”.

PRTV+, que se descarga desde cualquier teléfono móvil, dispositivo o tableta, es un acceso directo a la programación televisiva y radial donde el usuario determina qué desea ver y en qué horario lo prefiere, similar a las aplicaciones existentes de contenido “streaming”. Para WIPR se trata de un lanzamiento histórico que se gestó desde el 2021 con miras de adaptarse a la nueva forma “ver y consumir televisión”.

PUBLICIDAD

“Nosotros siempre hemos tenido la responsabilidad de innovar y dar un paso hacia adelante. Las grandes hazañas de forma experimental y de avanzada las hacen las estaciones de servicio público de cada territorio o de cada estado. La televisión está cambiando y va a cambiar. En cinco años la televisión será un modo de transmisión distinto al que conocemos. Nosotros vamos a poder transmitir la data, pero con esta aplicación ya vamos a tener la experiencia. Es una oportunidad única para ver nuestra programación desde cualquier parte. La integración de esta aplicación cambiará para siempre la forma de ver lo que hasta ahora hemos visto como televisión y radio. Nosotros vamos a ir entrando diferentes contenidos que sabemos que son del agrado de la audiencia y tendrán documentales históricos”, explicó el presidente de WIPR, Eric Delgado.

Delgado explicó que la herramienta permite notificaciones a la audiencia para que conozcan el contenido e información en caso de situaciones de emergencia en el país, ya que el medio de comunicación es de las agencias de primera respuesta. La aplicación es libre de costo.

PRTV+ incluye el contenido de todas las ediciones de “Notiséis 360″, programas radiales en vivo de 940 AM y Allegro (91.3 AM), las temporadas de #EnCasaAprendo, producciones para niños, culturales, gastronómicas y dramáticas. De igual forma programas enfocados en la ciencia, seguridad pública y salud. La aplicación se navega como un catálogo de programas y además tienen las guías de programación actual.

“Hace 42 años visité este estudio y estaba Titi Chagua. Hoy estar aquí 42 años después en un evento histórico es un honor. Cada vez que un niño me ve me pregunta dónde te vemos en el celular y ahora estoy feliz de decirle me puedes buscar en la aplicación PRTV+”, sostuvo el payaso Remi.

WIPR presentará a partir del 4 de mayo en exclusiva por PRTV+ las competencias de natación y atletismo de las Justas de la LAI en las que participan 18 universidades.