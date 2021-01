La actriz y activista Eva Longoria Bastón fue anunciada como la presentadora oficial de la transmisión Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise, como parte de la programación inaugural oficial de cinco días del Comité de Inauguración Presidencial de Joe Biden- Kamala Harris. Esta podrá ser vista a través del canal The Choice en Peacock, y en las plataformas digitales y sociales de Telemundo y Univision hoy martes, 19 de enero a las 9:30 de la noche. También estará disponible en el sitio web oficial del programa, y en el sitio web oficial de inauguración.

El evento contará con la participación de Edward James Olmos, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, Becky G, Ivy Queen, el ex Boston Red Sox David Ortiz alias Big Papi, Erik Rivera, Ana Navarro-Cárdenas y Nicholas Gonzalez.

Algunas de las actuaciones musicales contarán con figuras como Gaby Moreno con David Garza, interpretando “Fronteras”; The Wailers junto con Skip Marley, Shaggy, Farruko y Cedella Marley; Gilberto Santa Rosa interpretando “Canta Mundo”; Mariachi Nuevo Santander cantará “This Land is Your Land” y estrellas de la música tejana como Stefani Montiel, Joe Posada, Shelly Lares, David Marez, Chente Barrera, DJ Kane, Art Tigerina, Mark Ledezma, Mario Ortiz, Members of LA 45 y Mariachi Azteca de America interpretarán “America The Beautiful: A Salute to the Latino Imprint”.

Mientras que, por otra parte, se presentará Lin-Manuel Miranda y Luis Miranda con un emotivo homenaje a Puerto Rico.

El especial de una hora se enfocará en contar las historias de las contribuciones latinas a la sociedad e historias que tocan la narrativa latinoamericana en los Estados Unidos, su historia y desafíos, y la promesa de un mañana mejor. Asimismo, el programa honrará a los miembros de las comunidades latinas que mantuvieron al país en funcionamiento durante la pandemia como miembros de la primera línea y fuerza laboral esencial.

“Con tanto en juego para las familias de todo el país, estamos encantados de dar la bienvenida a la Administración Biden-Harris y celebrar su inauguración”, dijo Henry R. Muñoz III, fundador de Momento Latino y productor ejecutivo del programa.

“Las comunidades latinas enfrentan amenazas existenciales todos los días, desde la propagación desproporcionada de COVID-19 a través de nuestras comunidades, hasta el requisito de realizar trabajos esenciales sin beneficios esenciales, el temor a que nuestra democracia se derrumbe y la amenaza constante de deportación y separación familiar. Nos reunimos para celebrar las contribuciones de los latinos y nuestro poder en este país, y para honrar la próxima era del liderazgo estadounidense en el presidente Biden y la vicepresidenta Harris“, añadió.

“Un número récord de latinos votaron en nuestras recientes elecciones presidenciales y votaron abrumadoramente por el cambio”, declaró Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, socio presentador de Latino Inaugural 2021: Inheritance, Resilience & Promise.

“Extendemos nuestras sinceras felicitaciones al presidente electo Joseph Biden Jr. y a la vicepresidenta electa Kamala Harris y estamos encantados de organizar un evento para levantar las voces latinas en homenaje a su inauguración, junto con más de 50 de nuestras organizaciones nacionales latinas compañeras, Líderes latinos electos y designados, y celebridades y artistas latinos. Esperamos trabajar juntos para cumplir la promesa y la esperanza que nuestras comunidades han puesto en la próxima administración para garantizar que se aborden nuestros problemas, y nos comprometemos a hacer nuestra parte para ayudar a unir a nuestro país para sanar, reconstruir y prosperar “, concluyó.