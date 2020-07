View this post on Instagram

Este mensaje es para darles las gracias desde el fondo de mi corazón. No tengo cómo agradecer sus muestras de cariño y sus oraciones. Estás semanas han sido una gran bendición, porque me han permitido ver a Dios en tantas personas. He fortalecido mi cuerpo y mi espíritu. Y aunque todavía estoy librando esta batalla, no tengo duda de que todo pasará muy pronto. Jamás tuve miedo ni perdí la fe. Y eso me ha ayudado a seguir echándole todas las ganas a mi recuperación. Dentro de lo que me ha tocado vivir soy muy afortunada pues hay personas que la están pasando muy mal. A ellos envío mis oraciones. Y le pido a Dios que los proteja junto a sus familias. También les digo que no pierdan la Fe, que le echen todas las ganas a su recuperación. Que cuenten sus bendiciones y a toda la gente que los quiere! Y a sus familiares, que no dejen de inyectarles su amor y esperanza! Los planes De Dios son perfectos! Se que en mi caso me escogió porque soy joven, estoy sana y fuerte, puedo recuperarme, y generar anticuerpos y ayudar a quienes no tienen la misma fuerza! Esas son las bendiciones escondidas De Dios! Las que tenemos que ver aún en los momentos difíciles. Ustedes son parte de mis tantas bendiciones, gracias de corazón por tomarse un minuto de su tiempo para pedir por mi familia y por mi. Gracias desde lo más profundo de mi alma. Dios los bendiga!