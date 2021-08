Haber viajado el mundo para explorar las mejores olas y lograr varios títulos como campeón, así como compartir su pasión e impartir su conocimiento con la comunidad han regido la carrera del surfer profesional puertorriqueño Alejandro Moreda.

Recientemente se dispuso a montarse en una de las olas más importantes, que tomó un giro inesperado al haber sido seleccionado como uno de los 14 surfers que formarán parte de la nueva serie competitiva “The Ultimate Surfer”, que dará comienzo este 23 de agosto a través del canal ABC, en la que estará representando a Puerto Rico.

“Esta gran oportunidad surgió bien orgánicamente en el sentido de que estaba un día en mi casa y uno de mis mejores amigos me habló acerca de esta competencia. Siendo de Puerto Rico, pensaba que no me iban a escoger. Llené la solicitud, aun descartando la posibilidad de que me escogieran”, dijo el surfer natural de San Juan, quien luego de pasar a una última ronda de selección en California -descrita como surreal-, todavía no se convencía si sería seleccionado.

PUBLICIDAD

Como parte del proceso se le hicieron varias entrevistas en la que contó sobre su vida, cómo comenzó a practicar el surfing casi a los 10 años de edad, su historia como atleta profesional, y un detalle diferente al del resto de los demás participantes: sus padres nunca han surfeado ni nadie de su familia influyó para que así lo hiciera.

Finalmente, en marzo de 2020 se le notificó la gran noticia, en donde se mediría junto a los mejores competidores de Estados Unidos, en total 7 féminas y 7 varones. Sin embargo, la pandemia causada por el COVID-19 y la incertidumbre que permeaba, amenazaba con que se cumpliera esa meta.

“Se fueron posponiendo las fechas. Escuché que se iba a cancelar el show, después de llegar hasta ahí. No sabíamos qué iba a pasar. Aparte de eso, no se podía surfear en Puerto Rico, mientras los demás competidores estaban practicando. Necesitaba practicar. El evento más importante de mi vida se estaba dando, no podía practicar y lo necesitaba”, narró el campeón nacional y ganador de Waves of the Winter en 2019, quien durante esos primeros meses del “lockdown” se mantuvo entrenando físicamente desde su hogar.

La misma situación provocó que partiera a California para poder practicar durante un mes, acostumbrarse a surfear en aguas frías y a las tablas que estaría usando más adelante en “The Ultimate Surfer”, que constará de 8 episodios, que se podrán ver los lunes y martes por ABC a las 10:00 p.m.

“Me llegué a sentir en un momento en desventaja, pero al final del día no dejé que eso me llegara a la cabeza. Llevaba entrenando todos los días, dos veces, mentalmente enfocado para la competencia y no iba a dejar que ninguna duda me afectara”, añadió.

PUBLICIDAD

A pesar de todo el entrenamiento, Alejandro manifestó que no estaba preparado para lo que venía. Y es que, para la sorpresa de todos, la competencia se llevó a cabo lejos del océano, sino en una gigantesca piscina de olas en un área desértica en Lemoore, California, con temperaturas elevadas entre 110 y 115 grados.

“En una piscina de olas, la ola es perfecta, no es como en las otras competencias en el mar, donde a veces no te sale la ola, las oportunidades son limitadas y tienes que aprovecharlas. Pero en esta competencia, al tratarse de olas perfectas todo el mundo tiene la misma oportunidad, la presión es mayor y que te vayas a caer es bien fuerte. Lo más retante fue la presión de todas las cámaras captándote mientras surfeas a un nivel bien alto. Sabes que te va a ver todo el mundo, tu pueblo puertorriqueño, y tenía que todo el tiempo reafirmarme que daría lo mejor para Puerto Rico y mi familia. Fue un mes de duración, pero se sintió como un año”, explicó el competidor, quien no puede revelar en qué posición quedó o si ganó.

Las estrellas de "The Ultimate Surfer": Tia Blanco, Kai Barger, Juli Hernández, Austin Clouse y Kayla Durden (en la fila de al frente). Bruna Zaun, Zeke Lau, Brianna Cope, Alejandro Moreda, Mason Barnes, Malia Ward, Koa Smith, Luke Davis y Anastasia Ashley (en la fila de atrás). (Back Row) (ABC/Kelsey McNeal) (Kelsey McNeal )

En la transmisión de “The Ultimate Surfer”, grabada tipo ‘reality’, se verán alianzas y rivalidades mientras hombres y mujeres compiten individualmente y en equipos enfocados en disciplinas específicas del surfing. Cada semana se llevará a cabo eliminaciones, hasta que permanezcan dos hombres y dos mujeres, quienes competirán por el título masculino y femenino de The Ultimate Surfer y la oportunidad de competir en el campeonato del World Surf League, la competencia más prestigiosa en el deporte del surfing. Esto, aparte de un premio de 100 mil dólares.

PUBLICIDAD

“Con esta experiencia aprendí a creer en mí, a no pesar en lo que está haciendo “x”, “y”, “z” competidor, sino a creer en mí y saber que he hecho el trabajo, que he entrenado lo suficiente y que uno surfea al nivel de estos competidores. Hay que tener fe en ti y que puedes demostrar que estás al mismo nivel”, dijo el surfer profesional, siendo también el de más edad entre todos los competidores.

Más allá de si resulta campeón o no, con la exposición que tendrá por las próximas semanas en la cadena televisiva, Alejandro reafirma su enfoque de continuar aportando para ver crecer el deporte del surfing en Puerto Rico.

“Ya sea con la academia mía de dar clases de surf, la herramienta más grande que tengo es hacer crecer el deporte, ayudar a fomentarlo en la juventud en Puerto Rico, ayudar a las futuras generaciones y crear a más profesionales de surfing para algún día tener un campeón mundial y una economía más grande relacionada a este”, indicó mientras envía mensaje a los padres a que vean el surfing como un deporte y no como un ‘hobbie’.

“Es algo de lo que se puede vivir, viajar el mundo, ser un atleta olímpico si se trabaja y se da el máximo como atleta. Que más niños quieran llegar al “The Ultimate Surfer” y trabajen en mejorarse como atletas”, concluyó Alejandro, quien por 10 años ha organizado “Los Gallitos de Ale”, una competencia de surf para jóvenes entre los 5 a 18 años.