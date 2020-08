El gimnasta puertorriqueño Tommy Ramos se retiró anoche de las arenas de Exatlón Estados Unidos tras sufrir una lesión en su rodilla derecha

“Yo creo que como un buen atleta conozco mis limitaciones del cuerpo y no puedo correr ahora mismo. Tengo que hacerme una resonancia y unos estudios porque mi cuerpo no está apto para correr. De repente me siento que lo di todo en Exatlón y de repente siento que aprendí todo lo que Exatlón me tenía que enseñar y yo creo que ya es hora de yo irme”, dijo el boricua.

A través del presentador, Erasmo Provenza, la producción de “la competencia más feroz de la televisión” intentó llegar a un acuerdo con Ramos y definir su permanencia con una prueba de puntería. Sin embargo, el atleta prefirió no continuar.

“Mi decisión es regresar a mi familia, porque tengo tres mujeres preciosas en casa que necesitan de mí y tengo que estar bien físicamente para asegurarme y cuidarlas. No me puedo arriesgar más”, dijo Ramos, quien también perteneció a la primera edición de Exatlón Estados Unidos en la que resultó ganadora Marisela “Chelly” Cantú.

El esposo de la voleibolista Vilmarie Mojica, era el participante de menor porcentaje del equipo de los Famosos, por lo que se iba a enfrentar al mexicano Fernando Lozada, el segundo de menor porcentaje.

Exatlón Estados Unidos es una prueba de habilidades grupales e individuales que busca a la persona con las mejores habilidades físicas y mentales a través de una serie de carreras de obstáculos, condiciones de vida extremas y un total aislamiento. Todavía queda un puertorriqueño en la competencia. Elías Tirado se mantiene como uno de los competidores más fuertes del equipo Contendientes.