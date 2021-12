Por varias semanas, a partir del 7 de enero, la energía, el calor, la pasión y la entrega de los puertorriqueños dirá presente en el popular “reality” “RuPaul’s Drag Race” del canal estadounidense VH1, gracias a la presencia de la transformista Alyssa Hunter.

Este personaje, caracterizado por el joven de 26 años Joshua Enrique Ortolaza Resto, se convertirá en uno de los talentos más llamativos de la temporada número 14 del programa que pone a prueba a esa misma cantidad de participantes, los cuales se irán eliminando en cada uno de los capítulos. Este programa es conducido por RuPaul Charles, considerado como uno de los transformistas más famosos del mundo, y ha ganado 11 premios Emmy, incluyendo cinco como mejor anfitrión, desde que está en el aire a partir del 2009.

Además de ser modelo, Joshua Enrique Ortolaza Resto, es un transformista que le da vida a Alyssa Hunter. (Suministrada)

Para el puertorriqueño, quien veía “RuPaul’s Drag Race” desde que era adolescente, el poder ser parte del programa es mucho más que un sueño hecho realidad, es una meta que se puso en su vida y que logró conseguir. “Soy una persona bien soñadora y tengo sueños muy grandes también, pero esto es una meta que estoy cumpliendo y que ayudará a seguir escalando en el arte, y para que el mundo conozca quién soy. Ya era hora de que después de 10 años, mi trabajo se diera a conocer a nivel mundial y estoy muy orgulloso de representar a Puerto Rico”, explicó Joshua Enrique sobre su participación del “show” que se grabó en Los Ángeles.

Aunque el también modelo masculino no puede develar detalles del programa, sí indicó que todavía no se ha grabado el programa final, por lo que no se sabe quién es el ganador del “reality”. Lo que sí adelantó es que los televidentes podrán ver, sobre todo aquellos que lo conocen personalmente, a una persona vulnerable que logra contar su historia. “Eso es parte de lo que yo quería. Por lo que considero que ya yo gané con solo participar en el ‘show’ y darme a conocer, y que la gente conozca mi historia y de dónde vengo e inspirar a otras generaciones. Además de eso, van a ver una persona apasionada, un chico latino, puertorriqueño, soñador, que no le tiene miedo a nada, y que solamente quiere seguir su sueño”, explicó el transformista, quien también ha sido instructor de pasarela de varias concursantes de certámenes como Miss Universe Puerto Rico, entre otros.

Gran preparación

En el programa de “RuPaul’s Drag Race”, los participantes tienen que pasar por una serie de retos y competencias, que van desde actuar, bailar y hacer “lip sync”, entre muchos otros, lo que llevó a que el artista se preparara fuertemente para todo lo que iba a enfrentar mientras grabara.

“Me preparé en diferentes facetas. Me preparé emocionalmente, porque sabía que iba a estar fuera de Puerto Rico un largo tiempo y no iba a tener la misma comunicación con mi familia. Además de eso, practiqué mucho el baile, la dicción y me enfoqué en preparar la ropa, porque son muchos ‘looks’, basados en una lista que ellos nos pidieron y tuvimos que llevar”, comentó el joven quien ha adquirido la habilidad de maquillarse en unos 45 minutos, sin importar la complejidad que tenga. “Yo recibí la llamada de que me habían seleccionado en abril, y entre abril y mayo fue un mes caótico para mí, porque me estuve volviendo loco para hacer todo lo posible por estar allí y, gracias a Dios, lo logré”.

La transformista Alyssa Hunter participará del popular programa "RuPaul's Drag Race" que comenzará el 7 de enero de 2022 en VH1. (Suministrada)

Le interesó el transformismo desde pequeño

Joshua Enrique confesó que desde que era muy pequeño ya tenía interés en los certámenes de belleza y todo lo relacionado a la moda, toda vez que su madre Leslie Ann Resto, representó al pueblo de Toa Baja en el concurso Miss Puerto Rico Universe de 1994.

“Desde pequeño me gustan mucho las bellas artes y, como mi mamá compitió en varios certámenes de belleza, tuve contacto con los trajes de ella, jugaba con sus trofeos, me ponía sus tacos, jugaba con ellos y fui creciendo viendo muchos concursos de belleza”, mencionó este joven que comenzó a tomar clases de baile desde muy temprano en su vida, algo que le gustaba muchísimo por la gran cantidad de aplausos que recibía del público. “Un día vi en vivo un ‘drag show’ y dije ‘wow, yo puedo ser una de ellas’ y fue así que lo traté y me encantó”. Oficialmente, el artista comenzó como transformista en el 2011, a los 16 años.

Aunque no recuerda un momento en particular en el cual decidió que iba a dedicarse al transformismo, el artista natural de Bayamón indicó lo que comenzó más como una distracción fue creciendo hasta el punto de darse cuenta que era algo a lo que se podía dedicar profesionalmente. “Realmente no hay un momento que yo haya dicho, ‘me voy a dedicar a esto para siempre’, pero el día que me llamaron de la producción del programa de RuPaul, me di cuenta que verdaderamente soy bueno haciendo esto y sé que puedo dedicarme a hacer esto”, exclamó Joshua Enrique, quien se presenta todos los viernes en La Cantina, en la avenida Roosevelt, donde es parte del “Drag Squad”. “El transformismo es un arte que, a lo mejor, muchas personas no lo ven así o tienen una mala perspectiva de ellos, pero, sí se puede vivir de esto, siempre lo hagas con mucha pasión y seas organizado”.

De hecho, uno de los apodos que se ha ganado el personaje de Alyssa Hunte es la “Reina de la Pasarela”, por su soltura en los escenarios. (Suministrada)

Inicios

Como todo en la vida, el personaje de Alyssa Hunter nació hace 10 años y ha ido evolucionando con el tiempo, hasta convertirse en lo que es hoy día. “Como toda una mariposita, eso fue una metamorfosis que todos tenemos que pasar. Si veo fotos de hace 10 años atrás y las comparo con la de ahora, soy otra persona, obviamente”, mencionó el puertorriqueño, quien tomó el nombre de Alyssa, de una transformista muy famosa y exitosa de nombre Alyssa Edwards, quien también participó del programa “RuPaul’s Drag Race” y para el apellido utilizó el de la ganadora del prestigioso concurso de belleza de transformistas Miss Continental del 2000, Danielle Hunter. “De esa manera, combiné un nombre delicadito, con un apellido fuerte y me gustó, y de ahí surgió el nombre”.

Aunque la irreverente Alyssa Hunter tiene muchas características de Joshua Enrique, al artista siempre clarifica, a pesar de lo que parezca, que en lo personal no es como ella y que es simplemente una actuación. “Esto es algo que a mí me gusta aclarar, ya que dentro de la comunidad LGBTT+ existen personas que son transgéneros, transexuales y transformistas como yo, entre muchos otros. En mi caso, soy una persona que vive su vida cotidiana de nene y soy bastante normal. Pero ya cuando entro en el arte, en un papel, me considero un actor y tengo que meterme en el personaje y ser Alyssa. Algo que hago con mucha pasión”, mencionó el transformista, quien definió a su personaje de Alyssa Hunter como una “fashion model” que le encantan las pasarelas. De hecho, uno de los apodos que se ha ganado desde que comenzó a trabajar en este arte ha sido la “Reina de la Pasarela”. “Eso es algo que me distingue bastante y estoy bien orgulloso. Pero, a la vez, me considero una transformista bien versátil, que no encaja en un solo ‘look’. Puedo tener diferentes imágenes y eso es lo que me ha hecho elevar mi arte y que a la gente le encante y nunca los aburra”.

Joshua Enrique trabaja también como modelo masculino y da clases de pasarela a concursantes de diferentes certámens de belleza en la isla, incluyendo a Miss Puerto Rico Universe. (Suministrada)

Apoyo familiar

Para el intérprete de Alyssa Hunter, el apoyo que ha recibido de su familia ha sido crucial en su vida, ya que le ha permitido enfocarse en su carrera sin tener que lidiar con elementos exteriores. “Gracias a Dios, yo nunca he tenido rechazo familiar. Desde bien pequeño mi familia me ha inculcado valores de aceptación y de que el amor es el principal valor de todo”, añadió Joshua Enrique, quien completó un bachillerato en relaciones públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. Nunca fui rechazado por mi familia, incluso ni de parte de mis abuelos, que sabemos que vivieron otros tiempos donde había muchos tabús. Ellos me aceptan y lo ven desde el punto de vista de que soy un artista y lo hago con mucha pasión”.

En los pasados días, luego de que hicieran público su participación en el programa “RuPaul’s Drag Race”, han sido muchísimas las muestras de cariño y apoyo que ha tenido Joshua Enrique de parte de un sinnúmero de personas. De hecho, en una presentación hace unos días, recibió una ovación por parte del público, algo que lo emocionó muchísimo. “Estoy en un mar de emociones desde el jueves pasado. Todavía estoy aterrizando. Jamás pensé que iba a recibir tanto apoyo y, de verdad, que estoy muy agradecido”, detalló el bailarín.

A pesar de que todavía no se ha visto ni un solo episodio del programa de entretenimiento, ya se le han comenzado a abrir las puertas a Joshua Enrique tanto en Puerto Rico, como a nivel internacional. A pesar de eso, por el momento el puertorriqueño no tiene planificado mudarse fuera de la isla. “Yo amo a Puerto Rico, no me quisiera mudar. Me han hecho muchas propuestas para mudarme para Los Ángeles, Nueva York, pero me gusta Puerto Rico. Siento que por el momento todavía no me voy a mudar. Pero no sé si de aquí a un año las cosas cambian. Todo depende de lo que ocurra. Pero de que muero aquí, muero aquí”, concluyó el artista con una carcajada.