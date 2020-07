Puede que el estadounidense Jack Maxwell (57) haya tenido el mejor trabajo del mundo. Sus días pasaban ya sea levantando un vaso de sake junto a seis luchadores de sumo en la japonesa Osaka, o mirando fijo a los ojos antes de brindar con un negroni en Sicilia (según la superstición, para evitar que le cayeran encima siete años de mal sexo), o lo que fuese necesario hacer con tal de conocer las tradiciones que acompañan los diferentes tragos que probaba en cada país.

Así fue la búsqueda que, a partir del año 2014, rigió los pasos de Maxwell como conductor de Booze Traveler, algo así como "El bebedor viajero", de Travel Channel. Una serie que explora las creencias locales que tiene la gente de diferentes destinos del mundo, a través de la manera en que se toman cervezas, vinos, espumantes, destilados y cocteles en países diversos como Rusia, Guatemala, Turquía, Tanzania, India o en la Polinesia Francesa (por estos días, el programa se puede ver en YouTube y Dailymotion, o en Amazon en su versión estadounidense).

En total son cuatro temporadas, con aproximadamente 16 capítulos, cada uno de los cuales retrata las experiencias de Jack Maxwell en un destino diferente, donde no solo prueba bebidas locales -y comidas-, sino que realmente se sumerge en lo local, siempre apoyado por un equipo en terreno de 10 personas: su “tripulación”.

“El público que ve Booze Traveler entiende que, aunque el programa trata sobre tragos, su foco esencial no es beber. Es mucho más. Es una celebración a las personas y a las culturas del mundo a través de un trago o un cocktail”, dice Maxwell al otro lado del teléfono, desde su casa en Phoenix, Arizona, sobre este trabajo que grabó su última temporada hace dos años, pero que aún sigue incluyéndose en las listas de medios especializados sobre los mejores programas de viajes que se pueden ver hoy.

Ese método de inmersión, al menos en Chile, lo llevó a probar gin en la Patagonia; cola de mono, chicha de manzana y murtado (licor de murta) en la región de Los Lagos, una copa de carmenere en el legendario Cinzano de Valparaíso, para terminar en las playas del litoral central con una perla de los Andes, un trago de chirimoya y vino blanco.

Un despliegue parecido al que realizó en los 60 países que visitó de esta forma, y que permitieron a Maxwell probar cientos de los mejores -o más peculiares- licores y bebidas.

No dice en cuál de esas categorías pondría, por ejemplo, el batido de rana despellejada con miel, frutas y maca (una planta andina) que tomó para la resaca en un mercado de Lima.

“Todavía está viva y la mezclan frente a ti. Tenía un sabor tierroso”, dice Maxwell, quien también probó un vino con veneno de tarántula de un vaso con una enorme araña dentro y licor de arroz en la provincia camboyana de Kampong Thom. “Se parece un poco al sabor del sake, pero más venenoso”, dice.

Experiencias que toma con respeto. “No creo que ningún sitio sea extraño realmente, porque hay personas que viven ahí, tienen su cultura y llaman ‘hogar’ a sus tradiciones. Siempre he intentado ser respetuoso con las diferencias, y me encanta lo que estas amables personas me han entregado”.

De Hollywood a la ruta

Maxwell dice que, aunque siempre le atrajeron los viajes, nunca recorrió lo suficiente. Pero siempre estuvo pendiente de las historias que escuchó muy joven, como lustrador de zapatos en un barrio bohemio del sur de Boston. Sobre todo, las que involucraban grandes borracheras.

Le llamaba la atención, recuerda, el efecto “mágico” que puede producir el alcohol a veces. “Ese que te hace socializar con todo el mundo”. Pero tuvieron que pasar varios años antes de que esto se convirtiera en el programa. Primero se convirtió en actor, partió al otro lado del país, en Hollywood, para buscar suerte. Participó en exitosas series como Lost y Dr. House, y en obras teatrales, donde compartió cartel con nombres como Al Pacino y Jessica Chastain.

Estaba en eso cuando le ofrecieron audicionar para Booze Traveler. “Fui al ‘casting’ y al día siguiente tenía el trabajo. Y fue fantástico... Salir a conocer el mundo es realmente un privilegio”, añade.

Así partió lo que serían cuatro años de aviones y hoteles, bares y paisajes distintos, donde Maxwell dice que, junto al equipo, pasaba hasta dos semanas en cada lugar. Y así, hasta completar los cerca de 16 países de cada temporada.

"Aunque el día a día era fascinante, muchas veces extrañaba a mis amigos y a mi familia, porque no tienes tiempo suficiente para verlos. Pero también se volvía difícil dejar los lugares, porque justo cuando me empezaba a encariñar con la gente y a hacer amigos, me tenía que ir. Siempre que dejo un lugar, ya quiero regresar", dice.

Jack Maxwell cuenta que, de los cientos de tragos, cervezas, destilados y cocktails que probó, hay algunos que todavía recuerda por su sabor. Entre ellos, un trago llamado jardín japonés, hecho con licor de té verde, amargo de té matcha y whisky japonés, preparado por el legendario Hidetsugu Ueno, “el mejor barman del mundo, dueño del bar High Five, en Tokio, que hace los mejores cocktails “.

También destaca entre sus imposible de olvidar "un rakki (licor de anís) maravilloso que tomé mirando un partido de fútbol en el Forza Pub, en el barrio de Besiktas, en el sur de Estambul, o un mojito en el clásico El Floridita de La Habana, preparado por el reconocido cantinero Alejandro Bolívar, que me encantaría volver a tomar", dice Maxwell, y luego explica: "Nunca falsificamos nada para el programa, así que me tomaba el vaso completo si tenía que hacerlo. Del trago que fuera... Toda mi vida me encantó probar diferentes comidas y bebidas, solo que en este trabajo tenía que hacerlo mucho más. Era genial".

-En el programa, muchas veces te ofrecen tragos con ingredientes poco convencionales. ¿Qué hacías cuando no te gustaba el sabor de alguno?

“Es difícil, porque siempre que alguien me ofrece una preparación, al mismo tiempo me están compartiendo algo de ellos mismo, de su cultura. Por eso, siempre como y bebo lo que me dan. Y si en el camino veo que puede ser difícil por mis costumbres, trato de decirles amablemente que me cuesta. Pero, muy respetuosamente”.

Maxwell cuenta que, de todas las veces que probó productos exóticos, como sangre de vaca, veneno de tarántula o licores fermentados con saliva humana, nunca enfermó del estómago. Como sea, la producción siempre tomaba precauciones para la salud del equipo, pero al final solo necesitaron cosas como las hasta nueve vacunas requeridas para ingresar a ciertos sectores.

El actor destaca que, gracias a sus viajes, pudo conocer parte de la diversidad del mundo, y que luego de estos viajes se fascinó con Latinoamérica.

"Pude ver muchos lugares distintos en territorios tan pequeños. La gente de Centroamérica y Sudamérica son muy agradables, y su comida es tan deliciosa y especiada, me encanta".

De todos los destinos en el mundo que visitaste, ¿hay algún lugar donde regresarías?

“Hay demasiados sitios a los que volvería y por diversos motivos. Tahití, por ejemplo, es el lugar más lindo de la Tierra. También Sicilia, donde pude conocer a la familia de mi madre y realmente sentí una conexión con ellos. Y también regresaría a Chile, porque es el lugar más diverso que he conocido. Tan largo y distinto, con el desierto de Atacama, el más árido del planeta, volcanes, el bosque, glaciares... Tiene casi todos los paisajes de la Tierra en sí mismo y es un ejemplo hermoso de lo que puede ser el mundo”.