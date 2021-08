El paso del tiempo y la adquisición de más experiencia han sido aliados del periodista Walter Soto León para continuar mejorando como profesional, mientras asegura que se encuentra en un proceso de evolución y aprendizaje constante que le mantiene motivado.

Por eso, su reciente nombramiento como reportero ancla de la edición “Telenoticias 4pm” a partir de hoy lunes, 30 de agosto, no solo le llena de entusiasmo y de felicidad, sino que ha sido un momento propicio para reflexionar sobre cómo ha sido su carrera y agradecer a tantas personas que le dieron la mano y que confiaron en él en las etapas iniciales de su desarrollo, incluyendo a sus padres.

“Hay veces que uno está tan ofuscado en el día a día y en los asuntos cotidianos que cuando alcanza metas que uno se impone, pues pasan por desapercibidas. Aparte de la gran alegría, felicidad y la responsabilidad que siento con el nombramiento, sirvió para detenerme, pausar un momento, reflexionar y sentir gratuitud hacia esas personas que me dieron esa primera oportunidad, que es tan importante para uno desarrollarse y emprender camino en esta industria que puede ser complicada y a veces puede ser hasta ingrata”, dijo el también abogado, quien hasta el presente se había mantenido reportando principalmente desde la calle, sustituyendo en el anclaje y haciendo reportajes investigativos como parte de la oferta noticiosa que ofrece Telemundo.

Soto León compartirá funciones junto a los reporteros Zugey Lamela, así como Ivonne Solla y Jorge Rivera Nieves. El equipo de “Telenoticias 4pm” lo completan la meteoróloga Elizabeth Robaina con la “Autoridad del Tiempo”, Lourdes Collazo con “Acceso Total”, Ricardo Torres en los “Deportes” y la Lcda. Anabelle Torres Colberg con “Directo al Punto”. De igual modo, en ese mismo espacio se integrarán el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y el senador Thomas Rivera Schatz en el segmento “Frente a fente” para debatir sobre los temas que impactan a Puerto Rico.

Estos cambios responden a la intensa competencia que se ha desatado entre los noticiarios locales, algo que Soto León lo ve como algo saludable, que beneficia a todo el mundo, y que los obliga como reporteros a buscar maneras más eficientes de ofrecer la información, manteniendo el sentido de responsabilidad y la rigurosidad.

“En primer lugar, al público tener más plataformas y oportunidades de dónde obtener la información y ver los diferentes puntos de vista en los análisis, nos obliga a los reporteros a ser más rigurosos todavía, a mantenernos considerando siempre el ángulo de la noticia y cómo afecta a la gente, sin limitarnos a reportar el qué, cómo, cuándo y dónde, sino a explicarle por qué es importante que sepan esa información”, dijo.

Con los más recientes cambios en los noticiarios de la televisión puertorriqueña, Soto León admitió que llegó a contemplar alguna oferta laboral en otro canal. “Los abogados dicen que la verdad es una defensa absoluta, así que, en honor a la verdad, sí. Hubo una oferta muy seria”, precisó.

El reportero, aunque lleva laborando en Telenoticias desde el 2002, tampoco negó sentir un poco de nervios ante la novedad que esta oportunidad representa. Afirmó estar preparado para presentar este espacio noticioso que ha gozado con el favor del público por el pasado año y medio y que considera una fórmula ganadora. Asimismo, añadió que no ha sentido recelo por parte de otras personas con su nombramiento, sino que por el contrario, ha recibido el apoyo y las felicitaciones de sus compañeros y compañeras, y que la reacción del público y el apoyo le ha sorprendido muchísimo gratamente.

“A los 10 minutos de haberse anunciado, tenía mensajes de textos de compañeros del canal, de otros canales, antiguos jefes y personas con las que no tenía contacto hace tiempo. Compartieron conmigo esa felicidad”, añadió el telerreportero, quien llegó a trabajar para Noticentro en Wapa TV por espacio de cinco años aproximadamente.

Durante su trayectoria, en algún momento quisiera retomar su fase de profesor, algo que tiene bien presente y quiere aprovechar su nuevo rol en “Telenoticias a las 4pm” para simplificar conceptos y nociones para beneficio de la audiencia.

“Cada vez me enamoro más de mi trabajo. Me encanta cubrir la calle, preparar reportajes, el proceso de montarlo, la edición, el libreto que escribo, la locución, todo eso a mí me gusta. Que el producto de alguna manera pueda aportar a lo que somos como sociedad, me mantiene motivado. Me siento tan o más motivado que cuando empecé. Con el paso del tiempo es que uno aquilata la magnitud del trabajo. Lo podía comprender cuando joven, pero pasa el tiempo y la perspectiva, las experiencias de vida te brindan una óptica que solo con el paso del tiempo se adquiere”, manifestó.

Lo que significa compartir el rol de ancla junto con su esposa

Si bien es cierto que no es la primera vez que trabaja junto a su esposa como ancla, el comunicador señala que ha sido una experiencia que se ha dado de manera esporádica y por tiempo limitado, y que sería a partir de este lunes que compartirán la labor de anclas en propiedad por primera vez.

Soto León recuerda que luego del paso del huracán María, surgió un espacio mañanero por tiempo definido para aportar más a lo que estaba ocurriendo en el país y en ese momento él y Zugey Lamela fungían como anclas . No obstante, fue un espacio breve que compartieron por mes y medio, aproximadamente.

“Lo celebró más que yo, estaba súper feliz”, dijo acerca de su esposa, a quien respeta y admira. “Sacando bien aparte la relación matrimonial, admiro muchísimo a Zugey, pero mucho. Si no fuera mi esposa, para mí la vertiente como profesional es un privilegio. Admiro su trabajo, su proyección, la sustancia de las entrevistas, el cómo las maneja y se prepara. Tiene una ética de trabajo que es digna de admirar y respetar”.

De igual forma, detaca las experiencias positivas que han tenido como colegas y compañeros de trabajo del mismo canal, así como el profesionalismo que mantienen entre ellos, por lo que no ve ningún inconveniente en compartir roles y ejecutar de manera efectiva como lo han hecho hasta el presente.

“Yo no he tenido experiencia negativa alguna, te lo digo con toda honestidad. Nos hemos apoyado siempre en las cosas más simples, como puede ser la ropa, así como en lo más sustancioso, como lo es el contenido de la noticia, algún ángulo o ejecución. Siempre nos cuidamos, nos apoyamos. Francamente, nos ha ido muy bien”, concluyó.