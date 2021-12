Si en algo coinciden los comediantes Wilson Torres y Alfonso Alemán es que Puerto Rico necesita reír. No es desconocido que los pasados años han sido duros para el país, con huracanes, temblores, pandemias y con todas las crisis sociales y económicas, por eso, los comediantes desean darle un respiro al pueblo con el especial “Locos de la risa”.

Este programa de comedia se transmitirá este domingo, a las 9:00 p.m., por Wapa y Wapa América. Escrito y dirigido por Wilson Torres, el espacio se grabó completamente en exteriores y contará con la participación especial de Natalia Rivera, Emmanuel “Sunshine” Logroño, Rubi Morales, Luis Galán, Cary Oliver y Melvin “Comedia”, entre otros talentos que forman parte de “la nueva escuela, la vieja escuela y las redes sociales”.

Como parte del especial –que podría convertirse en un programa fijo-, el público podrá disfrutar de tres sketches con “Maneco” y “Viroldo”, “Facundo, el galán de lechonera” y el bartender “Mingo”, así como el “Doctor Héctor Tillera” con “Tweety” y “Pooh”.

“Entré a hacer unos sketches como parte del ‘Remix’ y hablamos con Sunshine y Gilda (Santini) de hacer un especial de comedia, pensando en un posible programa el año que viene, y quisimos hacer este especial con mi compañero Alfonso Alemán con los personajes viejos que siempre tuvieron buenos ratings y que a la gente siempre le gustó. A eso le añadimos personajes nuevos, gente nueva y talento nuevo”, explicó Wilson Torres en entrevista telefónica sobre este especial.

Alfonso Alemán, conocido por su personaje de “El Guitarreño”, señaló que, si bien van a revivir varios personajes que llevan más de dos décadas en la televisión, lo harán con temas actualizados con los que el pueblo se puede identificar.

“La idea de este especial es que la gente, por una hora, pueda tener una sonrisa porque la sonrisa es salud. Esta es una fórmula que siempre ha funcionado. Sé que en esa hora el pueblo puertorriqueño, el pueblo latino que nos verá a través de Wapa América, se podrá reír y disfrutar”, compartió Alemán, toda vez que Wilson Torres dijo que con esta producción esperan encender la época navideña con alegría.

Ambos comediantes llevan una relación que data de más de 20 años cuando comenzaron a trabajar juntos en Telemundo en las producciones de Paquito Cordero. Desde entonces, siempre han procurado colaborar de una forma u otra, ya sea en televisión o en teatro. “Este matrimonio es moderno porque es el que más se ha separado y ha vuelto”, dijo Alfonso Alemán, quien recordó que incursionó en la comedia por chiripa cuando el fenecido productor Paquito Cordero lo llamó para hacer algunos “bolitos” en el desaparecido “El show de las 12″.

“Yo era músico y en ‘El show de las 12′ es que entro con Wilson. Cuando no estaba de gira con la orquesta Zona Roja y Jossie Esteban, Paquito Cordero me llamaba y hacía los bolitos. Hasta que me ofrecen quedarme y entro full en el programa de por la noche de Wilson y pongo en receso la música. De ese receso van 30 años”, expresó.

Wilson Torres, por su parte, señaló que sus inicios fueron en Wapa en la década del ochenta cuando entró a laborar como libretista de la comedia “Entrando por la cocina”, de Luisito Vigoreaux. “Empecé escribiendo, no actuando, luego es que surgieron los personajes de ‘Bartolo’, ‘Don Ceferino’, ‘Maneco’. Cuando me fui de ‘Entrando por la cocina’, empecé con Paquito Cordero donde hice a ‘Maneco’ en ‘El show de las 12′ hasta que surgió el programa ‘Wilson, Wilson’, por la noche, y en ese tiempo es que entra Alemán a trabajar conmigo. Y de ahí, hemos hecho mil cosas”, recordó Torres.

Los comediantes coinciden en que la química que mantienen es tal que basta verse para saber lo que tienen que hacer. Al preguntar sobre por qué sus personajes siguen siendo tan queridos, los dos dijeron que es porque son de pueblo y reflejan esa identidad y esas situaciones que pasan a diario los ciudadanos de a pie.

“Yo entiendo que el truco de nosotros es que hacemos comedia para el pueblo. Yo entiendo que la clase alta quizás no vea televisión local, pero nosotros no trabajamos para esa gente, trabajamos para el obrero, para el agricultor, para el que va al negocito de campo, el que va a almorzar a una cafetería. Esa masa de gente trabajadora creo que son los que nos ven a nosotros y lo que hacemos es comedia de situación, pero comedia de pueblo, cosas que pueden pasar de verdad en algún negocio o en algún sitio, cosas de la vida cotidiana. Cuando la gente ve, por ejemplo, a “Facundo, el galán de lechonera” y se ríe es porque en todos los pueblos existe un “Facundo” o un “Maneco”, el gritón y que se pasa peleando en su negocio porque todo el mundo lo quiere coger de zángano, en todos los pueblos hay uno”, reflexionó Wilson Torres.

Alemán, por su parte, señaló que la inspiración para muchos de estos personajes y las situaciones de comedia que presentan provienen precisamente de cosas que han visto en el diario vivir. “Los mejores libretos están en la calle y creo que para hacer comedia que le llegue al pueblo hay que estar en el pueblo. Yo hago un evento que son los famosos ‘Chinchorreos con El Guitarreño’, y lo que uno ve ahí son decenas de personajes de pueblo y uno se convierte en esponja. Recogiendo todo eso es que se encarnan los personajes”, agregó Alfonso Alemán.

Estos talentos dicen que, aunque muchos en la calle alegan que no ven televisión local, son los primeros que se acercan para pedirle una foto y le preguntan cosas de sus personajes, demostrando que han logrado llegar a una público amplio. Ese respaldo es el que reciben a diario y es el que esperan este domingo con su especial “Locos de la risa”, con el que esperan sacarle al menos una carcajada a cada televidente.