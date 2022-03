En su libro “Detrás del cristal”, la escritora mexicana Mayte Esteban dice que “las oportunidades, lo bueno de la vida, hay que perseguirlo cuando llega. Si dejamos que escape, tal vez nunca más se presente frente a nuestros ojos”.

Una filosofía similar movió a la presentadora Zamira Mendoza en el 2018 a buscar ocupar una posición como reportera del tiempo en la estación WOLE 12 del área oeste de la isla. Sin haber cursado estudios en comunicaciones, pero con una pasión inquebrantable por la biología y por el servicio, la natural de Cabo Rojo encontró la llave que, sin saberlo, abriría la puerta a múltiples experiencias que nunca imaginó vivir.

“Me disfruto mucho visitar escuelas, dar charlas, ayudar a otras niñas. Quiero que vean un ejemplo en mí. Desde niña me encantaba todo lo que tiene que ver con la ciencia. Sin embargo, mi situación económica, al ser del oeste, pues era bien difícil yo decirle a mis padres mira, me quiero ir a San Juan. Quizás tengo amistades que lo hicieron, que se fueron sin un peso encima, pero yo soy un poco cuidadosa con los riesgos y yo no me atreví nunca a dar ese paso de irme a San Juan un día y dejarlo todo. Y por esa razón decidí estudiar en el oeste, terminé mis estudios, participé en un certamen de belleza y a través de ese certamen pude entonces adquirir conocimientos frente a cámaras. Una vez surge una posición en un canal del oeste, que en ese momento se llamaba WOLE 12, era un noticiero regional, yo dije bueno tengo algo a mi favor y algo no a mi favor. Yo llegué allí y le dije a la persona ‘la realidad es que yo no estudié comunicaciones, pero tengo la actitud y me encantan la ciencia. A los tres días me llamaron: ‘Tienes algo. Te vamos a coger’. Algo tengo y aquí estoy”, dijo entre risas sobre cómo incursionó en la televisión boricua.

Pasados dos años, la joven de 29 años dio el brinco a la Edición Digital Puerto Rico de Univisión Puerto Rico (ahora TeleOnce) donde se destacó como ancla de noticias y del tiempo. Pero, como para quienes luchan por sus sueños, siempre hay algo más grande, el 29 de febrero de 2020, Mendoza se unió a “La autoridad en el tiempo” de Telemundo Puerto Rico en Telenoticias Fin de Semana junto a Glorinel Soto y Jeremy Ortiz.

De esta manera, cada “weekend”, la exreina de belleza y finalista en Miss Universe Puerto Rico 2014 informa a los televidentes del Canal 2 sobre las condiciones del tiempo. Allí, una de las funciones que más disfruta -según contó- es manejar el Laboratorio Televirtual. A través de gráficas e imágenes animadas, la egresada del programa de Microbiología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, ofrece el informe diario de una manera dinámica y personalizada.

La joven expresiva y extrovertida enfatizó que, como todo en la vida, el éxito radica en saber crear un balance. A pesar de que su jornada laboral se centraliza los fines de semana, siempre busca tiempo para compartir con sus seres queridos.

“Los viernes en la noche para mí son sagrados. Es importante compartir con la gente que amo y quiero y los fines de semana que quiero hacer algo, pues le digo a mis compañeros ‘oye, tú me cubres que quiero hacer alguito’. Ya Roberto sabe. Él me ha dicho anteriormente ‘Zamira, si quieres un domingo o algo me lo dices con tiempo y yo te cubro’. Sí tenemos un equipo muy lindo”, continuó quien se dispone a culminar su certificación como meteoróloga.

En tono de humildad y respeto, Mendoza reconoció que goza mucho del “choque generacional” que hay en Telenoticias. Además de su lugar de trabajo, considera al Canal 2 como otra institución donde día a día se educa con profesionales que veía desde niña a través de la pantalla.

“Llegué en el momento adecuado porque tengo tanto que aprender de Roberto, de Ivonne (Solla), de Silvia Gómez, con esas historias científicas que tanto me encantan, y del ambiente... Yo emulo muchas de las cosas que ella hace, por ejemplo, reportajes como el de la reinita, como ella me narra que es la reinita, de la forma en que vuela, yo miro ese reportaje y realmente estoy donde quiero estar y donde me encanta”, opinó.

Día a día Mendoza demuestra que no tiene límites a la hora de informar, educar y hasta entretener al público. Lo mismo se ha lanzado desde el “zip-line” más alto de Puerto Rico ubicado en Jayuya, a 3,000 pies sobre el mar, como disfrutarse algunos pedazos de iguana asada en un reportaje que le dedicó a los animales invasores.

Aunque muchos seguidores, sin intención de burlarse, ya la han bautizado como “la chica que come iguanas”, reveló entre risas, sus planes de aportar al noticiario son más grandes cada vez.