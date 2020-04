La actriz Clara Alvarado, quien da vida a "Ariadna Cascales" en la serie "La Casa de Papel", decidió ejercer su vocación como enfermera para ayudar en la primera línea de combate sanitario contra el Covid-19 en España.

Ella es licenciada en enfermería, gusto profesional que adquirió por su padre, sin embargo las tablas artísticas le llevaron a tener otra vida. Y aunque nunca había ejercido la enfermería, ella pensó que era el momento para aportar su granito de arena, a pesar del peligro de salud al que se exponía.

"Decidí ponerme la bata la semana pasada. Era muy consciente de la falta de personal sanitario y sentía la necesidad de ayudar y no ser espectadora" [...] "Quería encontrar el lugar donde poder ayudar sin ser un estorbo. Tras muchas llamadas, lo encontré. Me explicaron que no era la única con falta de experiencia y que había cosas que sí podía hacer. Sentía una necesidad moral y ética de ponerme en primera línea", comentó la actriz que estuvo de visita el año pasado en Puerto Rico, rodando la serie para protagonizar “Amores que matan”.

Cuando avisó a la familia su decisión, su padre la llamó para decirle lo orgulloso que se sentía.

Cuando la actriz estuvo en Puerto Rico sostuvo en entrevista con Magacin.com que no había ejercido la profesión de enfermería, pero sería su plan B.

“Soy enfermera. Es una profesión muy bonita. Mi padre es enfermero y mi madre es auxiliar. De hecho, creo que ni siquiera es volver, sería como un plan B, porque estudié, pero nunca he ejercido”, comentó en la entrevista.