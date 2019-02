Por Gianfranco Alvarez-Dunn

El actor boricua Adrián Núñez está de plácemes pues acaba de cumplir uno de sus sueños tras participar en la película “Yucatán”, que recién estrenó este viernes en la plataforma de Netflix.

Núñez, quien lleva 11 años buscando suerte en Los Ángeles, ha intervenido en series y cortometrajes, pero esta es su segundo filme.

¿Cómo te llega la oportunidad de "Yucatán"?

“Es de esas cosas que cuando están para ti, son para ti. Yo me encontraba haciendo una rueda de prensa de los Premios Platino. Allí tuve la oportunidad de conocer y presentarme con varios actores prominentes de Latinoamérica. Fue increíble porque allí había actores y actrices con mucha experiencia, y después estaba yo... que solo había hecho una película. Luego de eso pasó un tiempo. Me llama una amiga para comentarme que están buscando a alguien para un rol, pero que tenía que ser brasileño. No me esperaba mucho luego de eso, pero le mandé todo a mi amiga que seguía diciéndome que lo iba a conseguir. Al pasar el tiempo yo ya lo daba por perdido el papel y luego me llaman un día. Me explicaron que habían estado muy ocupados y no me habían podido llamar, pero que estaban encantados conmigo y que el papel era mío”, contestó en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

El actor encarna a un cubano llamado Brendon, bailarín y estafador a bordo de un crucero. Aunque el artista es boricua pero sus padres son cubanos, por lo que en su honor, decidió que su personaje tuviese el sabor cubano.

Al preguntarle sobre cómo se sentía al ser su primera vez actuando en español, su idioma natal, Núñez respondió que “fue muy gratificante".

"En la película anterior ("30 Days With My Brother") a pesar de encarnar un puertorriqueño, todo el diálogo era en inglés. Esta vez fue todo lo contrario. Aquí la flexibilidad del personaje, junto con el idioma hicieron que fuese un papel ideal para mí”.

Los actores Rodrigo de la Serna, Luis Tosar, Stephanie Cayo, entre otros, estuvieron filmando junto a Núñez por 22 días en alta mar. Salieron desde Brasil, hicieron paradas en España, Francia e Italia y hasta una semana en Islas Canarias, narró superemocionado.

¿Qué sientes cuando la gente te dice que te dice que te ve en Netflix de Latinoamérica y Estados Unidos?