Los actores puertorriqueños Benicio del Toro y Rita Moreno fueron nominados a los premios Critic’s Choice Awards 2019, que reconocen producciones tanto de cine como de televisión. Los galardones son concedidos por la Asociación de Críticos de Cine y la Asociación de Periodistas de Televisión.

Del Toro fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una película o serie limitada hecha para televisión por su trabajo en la serie “Escape at Dannemora”.

El veterano actor puertorriqueño se enfrenta en esa categoría a su compañero en la serie, Paul Dano, así como con el español Antonio Banderas por “Genius: Picasso”, así como con Darren Criss por “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, Hugh Grant por “A Very English Scandal” y John Legend por “Jesus Christ Superstar Live in Concert”.

Por su parte, Moreno compite en la categoría de Mejor Actriz Secundaria en una serie de comedia por su trabajo en “One Day at Time”

Compiten con Moreno, Alex Borstein, de “The Marvelous Mrs. Maisel”, Betty Gilpin de “GLOW”, Laurie Metcalf por “The Conners”, Zoe Perry de “Young Sheldon” , Annie Potts, de “Young Sheldon” y Miriam Shor, de “Younger”.

En el renglón de cine, la cinta “The Favourite” tiene la delantera con 14 nominaciones.

Mientras en televisión, las producciones “The Americans”, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” y “Escape at Dannemora” recibieron cinco nominaciones cada una.

Los ganadores serán anunciados el 13 de enero de 2019 en una ceremonia transmitida por The CW Network.