Esta vez James Corden, titular del popular “Carpool Karaoke”, tuvo como invitada a Celine Dion, quien se subió al auto del famoso presentador para realizar todo tipo de ocurrencias, obviamente cantar y terminar regalando algunos ejemplares de su basta colección de 10,000 pares de zapatos.

En el programa, que fue transmitido este lunes, Dion y Corden cantaron los más famosos temas de la artista canadiense. Incluso se bajaron del auto para hacer una parodia de la cinta “Titanic”, mientras interpretaban la canción "My Heart Will Go On" a bordo de un pequeño barco que recorría la gran fuente del Caesars Palace en Las Vegas, Nevada.

Ya era fan de Celine Dion de antes... ahora más. pic.twitter.com/ENklUFpbqi — María ? (@merypru90) 21 de mayo de 2019

La cantante y el presentador imitaron aquella emblemática escena de la producción de James Cameron, de 1997, cuando los personajes Rose y Jack, interpretados por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, se besan en la proa del barco, dando como resultado uno de los más divertidos momentos de la emisión.

"Bueno, solo tengo un día libre una vez al año y me llamaste ese día", bromeó Dion al terminar de realizar este sketch de comedia en el que demostró que también se presta para realizar algunas bromas e incluso actuar.

Al regresar al auto, Corden le confesó a Dion: "Tengo que decir que realmente tienes una canción para cada momento”, mientras que comenzaron a cantar a dueto otras melodías como: "It's All Coming Back to Me Now", "I Drove All Night" y “Because You Loved Me”.