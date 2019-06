La racha ganadora del James Holzhauer en el popular juego televisivo Jeopardy llegó esta noche a su fin.

El concursante, un jugador de apuestas de 34 años, culminó esta noche su juego número 33 logrando un premio de $2.46 millones. Con esta cifra, Holzhauer estableció el récord como el segundo participante en la historia del programa de CBS en lograr el premio mayor.

Holzhauer, quien se convirtió en una sensación en las redes sociales ganando episodio tras episodio, se quedó corto por $54,484 en su misión de destronar a Ken Jennings, quien ostenta el récord de todos los tiempos con $2.52 millones en 2004.

Aun así, Holzhauer impresionó a las audiencias contestando acertadamente 1,160 preguntas trivia, que es el corazón del juego Jeopardy.

Holzhauer, perdió esta noche $24,799 a $46,801, a la concursante Emma Boettcher, una bibliotecaria oriunda de Chicago.

Si bien Holzhauer no logró destronar a Jennings, sí logró establecer el récord del participante que más dinero ha ganado en un solo episodio, según reportó The New York Times.