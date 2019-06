A juzgar por las nuevas series que Netflix transmitirá el mes entrante se necesitará habilitar la alacena de mucho popcorn.

El gigante de contenido digital Netflix reveló su lista de estrenos para el mes de julio. A partir del primero de julio regresan varias de las series más populares con nuevas temporadas y otras debutan.

La tercera temporada de la exitosa "Stranger Things" arranca el 3 de julio. Mientras que el 4 de julio se estrena la segunda fase de "Kakeguri".

Casa de papel, la producción española que se convirtió en la serie más vista de habla no inglesa en Netflix llega para complacer a los millones de seguidores que deseaban una tercera temporada. El estreno será el 19 de julio.

La serie “Orange is the New Black” es otra de las producciones de mayor éxito en el servicio de “streaming”. La séptima temporada estrena el 26 de julio.

La cuarta temporada de "Queer eye" inicia el 19 de julio. Mientras que la décima temporada de "RuPaul's Drag Race" arranca el 1 de julio.