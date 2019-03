La exreina de belleza Cynthia Olavarría y el animador Carlos McConnie serán los presentadores de “Prime Time”, nuevo programa del canal ABC 5.

“Yo estaba buscando un programa que fuera para toda la familia, y un compañero maravilloso como Carlos que conozco desde que modelábamos. Este es un espacio en que la gente podrá sentirnos cerca, vamos a tener muchos invitados, muchas secciones, reportajes de belleza y de profundidad”, comentó la Miss Universe Puerto Rico 2005, quien reside en Estados Unidos desde hace 12 años y ahora regresará a la isla.

El programa, previsto para estrenar a principios de abril de lunes a viernes en horario de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., contará además con la participación de la periodista Milly Méndez para realizar reportajes especiales.

“Prime Time es una revista de variedades y entretenimiento, de actualidad, moderna, de actualidad, que toca la vida nocturna de la isla sumando a la programación de la cadena ABC como una alternativa local. Desde hace mucho no hay formato como ese desde hace en nuestra televisión. Además, este es un buen vehículo para que yo pueda volver a mi tierra puertorriqueña”, dijo.

Por su parte, McConnie, quien vivió en Nueva York y Alemania por razones de trabajo, ya se encuentra instalado en Puerto Rico.

“En ABC Puerto Rico estamos sumamente contentos de contar con Cynthia y Carlos para el programa. La dinámica entre los dos es increíble. Estamos poniendo todos nuestros recursos en brindar una programación de la más alta calidad con talento local para llevarle al público un show nuevo, divertido y de información valiosa”, comenta Andrés Ramírez de Arellano, presidente de ABC Puerto Rico.

Temió morir

Hoy conversa amenamente sobre su nuevo proyecto, pero hace siete meses Cynthia estuvo cerca de la muerte.

Y es que mientras posaba para unas fotos en una playa de Miami fue mordida por una serpiente.

“No daban con el tratamiento adecuado y casi muero. La culebra estaba escondida entre las plantas cerca de mí y todo se dio en segundos. Empecé a botar sangre y hubo que llevarme al hospital”, recuerda la modelo, que aún no se ha repuesto completamente del incidente.

“Pude haber tenido consecuencias en mi profesión, que me faltara una pierna. Dios me salvó porque la culebra me agarró con un solo colmillo, pero entraron bacterias a mi cuerpo, y lo que quedaba en ese colmillo”, compartió Cynthia, quien en participaba en un ‘reality’ de artes marciales en Los Ángeles que tuvo que abandonar “porque no podía estar de pie, me trajo consecuencias que jamás pensé”.