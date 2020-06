"Da 5 Bloods" es el filme más ambicioso de la carrera de Spike Lee, lo cual resulta significativo considerando que este es el cineasta que inició su filmografía con "She's Gotta Have It", "Do The Right Thing", "Jungle Fever", "Malcom X" y "BlackKKlansman". La ambición es tal que el filme, que estrenó en Netflix este viernes, de dos horas y media registra como tres películas en una.