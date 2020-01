La modelo Geraldine Fernández regresa a la televisión como productora y animadora del programa “Acá entre nos” que estrena este domingo, 5 de enero a las 8:00 p.m., a través de WIPR.

“El programa es uno variado con temas de interés social y creo que vamos a ser diferentes porque estaremos haciendo entrevistas a fondo con el propósito de presentar el tema en su totalidad... Estoy pasando una etapa bien bonita. Empiezo en la víspera de Reyes en una nueva década con un proyecto que me llena de ilusión. Lo he soñado por años y que el canal 6 nos diera la oportunidad de transmitirlo me hace muy feliz”, sostuvo la exreina de belleza en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Este proyecto será emitido cada domingo. “Para comenzar estrenaremos con el tema de la Celebración de los Reyes Magos en Puerto Rico”, comentó.

Agregó Hernández que su producción es diferente a las demás porque “tiene temáticas cotidianas de interés público y a fondo. Es lo que hace un programa que por años deseaba”.