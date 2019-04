La escena en la que decapitan al querido Ned Stark con la que mayoría de los fanáticos de “Game of Thrones” se horrorizaron y lo adjudicaron a un rey despiadado, representó, a juicio del profesor de negocios de la Universidad de Columbia Bruce Craven, una lección de liderazgo fallida.

El norteño Stark estaba simplemente demasiado orgulloso como para adaptarse a la naturaleza despiadada de King's Landing, ya que se convirtió en una lucha por la sucesión real. Su ejecución puso en marcha batallas, intrigas, romances y resurrecciones que culminarán este domingo con la muy esperada temporada final del programa.

En la serie semanal "Wealth of Westeros" de The Associated Press, profundizaremos en los últimos giros de la trama y analizaremos las fuerzas económicas y empresariales que impulsan la historia.

Examinamos la pregunta central del programa en la Parte 1: ¿Quién ganará el Trono?

El juicio de Craven y otras mentes académicas puede sorprenderte: Sansa Stark, la hija mayor de Ned.

Sansa ha pasado de ser una princesa indefensa con sueños de bizcochitos de limón a una estratega astuta. Ella ha soportado matrimonios que fueron degradantes y abusivos, encontrando formas de adaptarse y sobrevivir, que su difunto padre nunca podría manejar.

“Ella es la que probablementa ha tenido el vínvulo más cercano con la mayor variedad de líderes”, dijo Craven, quien escribió un nuevo libro de negocios, “Win or Die: Leadership Secrets from Game of Thrones”.

Por ejemplo, Sansa ha aprendido de las manipulaciones de Littlefinger. Ella ha visto las trampas de lo que Craven llama el enfoque “transaccional” de Cersei para el liderazgo. Y ha visto cómo el idealismo de su primo Jon Snow lo transformaba de un adolescente empedernido en un comandante militar capaz de desafiar al ejército de zombis del “Night King”.

Esta educación podría ser la ventaja definitiva, incluso si carece de la potencia del fuego de los dragones de Daenerys Targaryen o la espada de acero de Valyrian empuñada por Jon Snow.

“Ella no tiene dragones. No aprendió a convertirse en asesina”, agregó Craven, quien admite que su predicción es solo una corazonada. “Con todo lo que ha pasado, una parte de mí quiere verla aprovechar eso de una manera impredecible”, añadió.

Sansa disfruta de una gran ventaja en términos de recursos, dijo, por su parte, Mark Wright, director de investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Desde la Guerra Civil de los Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos victoriosos han logrado una ventaja decisiva al tener el mejor equipo, líneas de suministro estables y multitudes de soldados. Sus rivales percibidos para el trono están casi vacíos militar y económicamente.

Gracias a su débil primo Robin Arryn, los “Knights of the Vale” están bajo su mando. Sus tropas son las más frescas y posiblemente las que cuentan con mejores provisiones, dado el rico suelo del Valle que proporciona trigo, maíz, cebada y calabazas envidiosamente grandes.

Sus rivales han sufrido la destrucción de sus tierras de cultivo y el agotamiento de sus ejércitos después de años de guerra y el ocasional ataque de dragones de la tierra quemada.

“Creo que fue Napoleón quien dijo que un ejército marcha sobre su estómago”, dijo Wright.

Sin embargo, no todos están convencidos de que Sansa gobernará.

Los mercados de apuestas han elegido a Bran Stark, suhermano místico y discapacitado.

También puede parecer una elección inesperada. Bran tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Esto le da un poder oracular, pero ha extinguido su antiguo calor emocional para las profecías frías. Parece demasiado alejado de la humanidad para sentarse en el trono o establecer las conexiones personales que un gobernante necesitaría para unir a una población cansada.

Pero para los economistas, su popularidad en los mercados de apuestas es muy importante.

Relacionados: Game of Thrones: fin de una saga que paralizará al mundo Nervios y emoción marcan el estreno de la última temporada de "Game of Thrones" HBO y Oreo se unen para recrear la introducción de Game of Thrones HBO detalla la duración de los capítulos de la última temporada de "Game of Thrones"

El mercado es lo más cercano que tiene el público a un cuervo de tres ojos. Puede predecir el futuro al destilar la sabiduría de las multitudes. Los mercados de acciones y bonos hacen esto diariamente.

No tiene carisma y no puede pelear, y el programa sugirió la temporada pasada que ya ni siquiera es un Stark. Pero Boyle Sports le da 4/5 probabilidades. Bran es también la primera opción en Bovada, Oddschecker y Gambling.com.

Pero, por supuesto, los mercados pueden estar equivocados. Así pueden hacerlo los expertos.

Carolyne Larrington, profesora de literatura medieval europea en Oxford y autora de “Winter is Coming: The Medieval World of Game of Thrones”, no cree que Sansa quiera sentarse en el trono, como tampoco lo hizo su padre.

En cambio, ella ve a Daenerys como la opción más probable, con sus dragonesy hordas Dothraki.

Larrington dijo que el espectáculo, una vez conocido por sus tonos morados de gris, se ha convertido más claramente en una pelea del bien contra el mal a medida que se acerca a su final.

“Creo que es por eso que van a jugar a lo seguro y se lo darán a Daenerys”, dijo.

Craven le da crédito a Daenerys por haber desarrollado habilidades de liderazgo superiores: ella inspira a las personas caminando en llamas y sobreviviendo. Ella libera esclavos y trata de gobernar en beneficio de los demás. Además, tiene dragones.

Ella es “la reina que elegimos”, en palabras de su intérprete y asesora, Missandei, lo que es una lección sorprendentemente positiva de un programa que ha aplastado sin descanso a tantos personajes queridos.

“Todo el liderazgo que avanza con éxito contra todo pronóstico, con la excepción de Cersei, involucra a líderes motivados por ayudar a otras personas”, opina Craven. “Su liderazgo no se basa estrictamente en sus logros propios o en su afán por estar en la cima del organigrama”, insistió.