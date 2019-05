Luego de 12 años al aire, diez premios Emmy y una audiencia que promedió los 12 millones de espectadores por capítulo, The Big Bang Theory llegó a su fin en Estados Unidos. El jueves, los fanáticos del programa pudieron ver el esperado episodio 279 de la que se convirtió en la comedia más vista de la televisión del país norteamericano.

De acuerdo a medios estadounidenses, el último capítulo de la serie sobre científicos fue visto por un promedio de 18 millones de personas a través de CBS.

The Big Bang Theory es la primera de las series que llega a su fin desde Seinfeld, cuya última temporada se emitió en el año 1998.

¿Ganarán Sheldon y Amy un premio Nobel? ¿Repararán finalmente el ascensor del edificio, que dejó de funcionar en 2007? Estas eran algunas de las interrogantes que debían responderse en el último capítulo de The Big Bang Theory, que fue grabado en abril.

“Es realmente un final muy dulce. Toca tus sentimientos”, había dicho Kaley Cuoco, Penny en la serie. Y así fue, ya que muchos fanáticos lloraron de alegría.

Sheldon y su esposa neurobióloga Amy (Mayim Bialik) ganaron el Nobel de física; el ascensor finalmente fue reparado; el físico experimental Leonard (Johnny Galecki) y su esposa Penny (Kaley Cuoco) anunciaron que esperaban un hijo; y el astrofísico indio Raj (Kunal Nayyar) consiguió una cita con la actriz de Buffy the Vampire Slayer, Sarah Michelle Gellar.

That signature "two people keeping a very intimate secret from all their friends and family" look. pic.twitter.com/dsIFVkW8zE — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) May 17, 2019

Pero los momentos más conmovedores se produjeron cuando Sheldon dejó de lado un largo discurso preparado para aceptar su Nobel, y se volvió para saludar a sus amigos en la audiencia.

“Pido disculpas si no he sido el amigo que merecen, pero quiero que sepan que, a mi manera, los quiero a todos”, les dijo.

A lo largo de los años, la serie contó con la participación de físicos como el teórico británico Stephen Hawking; el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk; el cofundador de Apple Steve Wozniak; el astronauta Buzz Aldrin; los actores de "Star Trek" William Shatner y George Takei, y la leyenda de Marvel Comics Stan Lee.